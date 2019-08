Stiri pe aceeasi tema

- Steve Ronsen sustine ca in piesa lui din 2012, Almost, care a fost postata pe SoundCloud, exista o linie melodica de 3 note - G, A, B - pe care Gaga a replicat-o in Shallow, potrivit profm.ro. Ronsen cere prin avocatul lui o intelegere in urma careia sa i se restituie milioane de dolari, scrie Page…

- Lady Gaga trece printr-o perioada delicata! Cantareata este acuzata ca a plagiat hit-ul "Shallow" de un muzician care sustine ca mai multe acorduri sunt dintr-o piesa compusa in urma cu sapte ani, in 2012.

- Un rapper american al carui cantec a fost folosit ca sursa de inspiratie pentru hitul "Dark Horse", interpretat de Katy Perry, va primi despagubiri de 2,7 milioane de dolari din partea cantaretei si a casei sale de discuri, potrivit Reuters, scrie Mediafax.La inceputul saptamanii, cantareața…

- Daca, in Coaliție, alegerile prezidențiale pot genera convulsii, in PSD este razboi total cu privire la candidatul cu care aceasta formațiune politica se va prezenta la acest scrutin. Doi dintre cei care și-au...

- Premierul Kosovo Ramush Haradinaj, fost luptator în gherila kosovara (UCK) în timpul conflictului (1998-99), a demisionat vineri dupa ce a fost convocat de justiția internaționala în calitate de suspect, scrie AFP."Am primit o convocare de la tribunalul special în…

- De mai bine de o saptamana profilul de Instagram al lui Lady Gaga a devenit un camp de lupta crancena: zeci de comentarii in limba rusa la fiecare postare a artistei cu atacuri dure și acuzații, precum cantareața americana ar fi distrus familia lui Bradley Cooper și a modelului rus Irina Shayk, lasand…

- S-a vorbit mult despre o posibila relatie dintre vedeta pop si actorul american, afirmatii respinse de cei doi protagonisti. Dar zvonurile au inceput sa se inmulteasca. In Touch Weekly, revista de scandal americana, a publicat saptamana aceasta pe prima pagina o fotografie a celor doi, speculand…

- Cantareata columbiana Shakira si compatriotul ei Carlos Vives, acuzati de plagiat de un cantaret cubanez pentru piesa lor de mare succes "La Bicicleta", au fost exonerati de Tribunal de Comert din Madrid, potrivit unei hotarari judecatoresti