Stiri pe aceeasi tema

- In exploatatii comerciale sunt active sase focare, iar in exploatatii de tip A trei focare. In alte cinci judete exista doar cazuri de PPA la mistreti.Pana in prezent au fost stinse pe teritoriul Romaniei 1.252 de focare, cele mai multe in judetele Tulcea, respectiv 568, din care cinci…

- Un pompier de la o firma privata a fost transportat marti seara la Spitalul Judetean de Urgenta Buzau dupa ce a fost intoxicat cu fum in timpul unei interventii pentru stingerea incendiului izbucnit la o hala a unei societati comerciale din municipiu. ISU Buzau a decis, din motive de siguranta,…

- Gheorghița Momait, un barbat roman in varsta de 43 de ani, a murit inecat intr-un canal cu apa in care a cazut cu bicicleta, in Italia. Tragicul incident a avut loc in canalul Pinetta, din Camisano Vicentino, in regiunea Veneto, a notat rotalianul.com. Trupului sau, acoperit cu alge, a fost observat…

- Pesta Porcina Africana (PPA) evolueaza in 140 de localitati din 20 de judete, cu un numar de 416 focare, din care un focar intr-o exploatatie de tip A, iar in alte 4 judete exista doar cazuri la mistreti, informeaza Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).…

- Bulevardul Dunarea este una dintre cele mai aglomerate artere rutiere din Galati, dat fiind ca leaga DN25, DN26, E87 (care asigura legatura cu Vama Giurgiulesti) si Centura Galatiului de cel mai scurt drum catre Braila si Bucuresti: DN22B. Autoritatile spun ca zona este in modernizare si ca marcajele…

- Fenomenul se intampla de obicei odata la un deceniu si tine de clima. Responsabile pentru coloritul unic sunt microorganismele numite Artemia Salinas, care prospera atunci cand salinitatea este crescuta. Iar asta se intampla in aceasta perioada, cand nivelul de apa a scazut. Proprietatile curative ale…

- Lacul Sarat din statiunea cu acelasi nume, cunoscuta în întreaga lume ca izvor de sanatate, se confrunta în momentul de fata cu un fenomen ciudat, care face ca apa sa capete o nuanta portocalie, iar nivelul apei este cel mai scazut din

- Lacul Sarat din statiunea cu acelasi nume, cunoscuta in intreaga lume ca izvor de sanatate, se confrunta in momentul de fata cu un fenomen ciudat, care face ca apa sa capete o nuanta portocalie, iar nivelul apei este cel mai scazut din ultimii ani, existand pericolul ca lacul sa "devina istorie", a…