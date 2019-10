Ministrul indian de interne, S. Jaishankar, a aparat luni la Washington dreptul tarii sale de a cumpara un sistem rusesc de aparare antiaeriana in pofida amenintarii cu sanctiuni americane, relateaza AFP.



"Am spus intotdeauna ca este o decizie suverana ce cumparam, originea echipamentului nostru militar", le-a spus jurnalistilor seful diplomatiei de la New Delhi, inainte de intrevederea cu omologul sau american, Mike Pompeo.



"Nu ne-ar placea ca un stat, oricine ar fi, sa nu spuna ce sa cumparam si ce nu din Rusia, in acelasi fel in care nu ne-ar placea ca un stat, oricine…