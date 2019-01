Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei a respins miercuri sesizarea USR privind numirea Ancutei Opre in functia de presedinte al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), informeaza Agerpres.

- Ancuta Gianina Opre, șefa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), cea care a amenințat Rise Project cu amenda de 20 de milioane de euro daca nu divulga sursele jurnalistice, a fost reînvestita în funcție

- Initial, compania era obligata sa stearga datele cu caracter personal ale clientilor, de exemplu codul numeric personal. Ulterior, RCS&RDS a cerut anularea deciziei, dar fara succes. Citeste si RCS&RDS a primit licenta pentru canalul 4K. Cand va incepe sa emita si ce programe va difuza…

- PNL solicita comisie de ancheta cu privire la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si "la demersul acestei institutii impotriva unei institutii de presa independente", a anuntat, luni, prim-vicepresedintele partidului, Raluca Turcan, facand referire la…

- PNL propune infiintarea unei comisii parlamentare de ancheta cu privire la demersul Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal legat de Rise Project, a declarat luni liderul deputatilor liberali, Raluca Turcan.

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat vineri ca liberalii vor demara, la Senat, procedura de revocare din funcție a șefei Autoritații Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, dupa ce aceasta a transmis publicației Rise Project o notificare in care solicita divulgarea…

- Avand in vedere informațiile și articolele aparute in spațiul public referitoare la sesizarea primita de ANSPDCP in cazul Rise Project se precizeaza ca acest control se incadreaza in limitele legale.”Ca urmare a sesizarii primite de la o persoana fizica, care a semnalat posibile incalcari…

- Procedura de efectuare a investigațiilor Autoritatii Naționale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal a fost publicata in Monitorul Oficial. Iata cateva puncte importante cu privire la investigațiile prin care ANSPDPC iși va exercita atribuțiile de control pentru verificarea indeplinirii…