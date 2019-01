La multi ani, Euro! Se implinesc 20 de ani de la lansarea monedei euro Estimarile arata ca moneda euro este folosita zilnic de aproximativ 334 de milioane de europeni. Numele euro a fost adoptat oficial la 16 decembrie 1995, iar moneda insași a intrat pe piețele internaționale la 1 ianuarie 1999, inlocuind așa-numita unitate monetara europeana (ECU), iar apoi, la 1 ianuarie 2002, a fost introdusa in circulație inlocuind in cele din urma monedele naționale din Zona euro. La 1 ianuarie 2002, euro a fost introdus, practic, sub forma de bancnote si monede in 12 tari din Uniunea Europeana: Austria, Belgia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

