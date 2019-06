La masculin, in Crosul Olimpic Galati s-a impus un militar, Laurentiu Cobzaru

Stiri pe aceeasi tema

- La Tulcea s a desfasurat Crosul Ziua Olimpica, iar categoria 35 ani a fost castigata de militarul galatean Laurentiu Cobzaru, politist militar cu gradul de caporal la Centrul Secundar de Instruire pentru Lupta "Smardanldquo;. In clasamentul general, caporalul Cobzaru a fost al patrulea. Cunoscut pentru…

- Din pacate, multi dintre fermierii pagubiti nu cunosc legislatia, iar cel mai repede in minte le vine sa mearg si sa apeleze la institutia agricola a judetului. Nu-i un lucru chiar rau, deoarece specialistii le pot da solutia legala.Directia Judeteana pentru Agricultura Maramures este garantul fermierilor…

- Direcția Județeana pentru Sport și Tineret Constanța, impreuna cu Consiliul Județean Constanța, Inspectoratul Școlar Județean Constanța si 20 de organizații de tineret și sport, invita intreaga comunitate constanțeana sa participați la prima ediție a Targului de oferte educationale pentru petrecerea…

- Militarul Laurentiu Cobzaru, politist militar la Centrul Secundar de Instruire pentru Lupta de la Smardan, a participat la o noua alergare in scop umanitar. Caporalul galatean si Costel Mazalu, militar in cadrul ISU Braila, au participat la ultramaratonul Galati Tecuci, desfasurat pe ruta Poligonul…

- Muzeul Judetean Teleorman a organizat, in colaborare Direcția Județeana pentru Cultura Teleorman, simpozionul „Monumente istorice din Teleorman: bisericile din lemn”. Evenimentul a avut loc in Sala Auditorium a Muzeului Judetean Teleorman. In cadrul manifestarii, reprezentanții celor doua instituții…

- Peste 130 de copii din tot județul au participat la etapa județeana a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, etapa care desemneaza campionii județeni și reprezentanții județului Hunedoara finala pe țara, la Craiova, din 20-21 aprilie. La eveniment au participat 11 școli și licee din județul Hunedoara…

- Caporalul galatean Laurentiu Cobzaru politist militar la Centrul Secundar de Instruire pentru Lupta "Smardan" a participat ieri la Maratonul Nisipului, de la Mamaia, in proba de semimaraton, ocupand locul intai la categoria sa de varsta si locul trei la general. Costel Mazalu, de la ISU Braila, a concurat…

- In perioada 12 20 martie, la Centrul Secundar de Instruire pentru Lupta Babadag, judetul Tulcea, s a desfasurat modulul de pregatire "Platinum Eagle 19.1", din cadrul exercitiului multinational Black Sea Rotational Force 19 BSRF 19 la care au participat aproximativ 80 de militari din Fortele Terestre…