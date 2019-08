Stiri pe aceeasi tema

- Filmul "La Gomera", în regia lui Corneliu Porumboiu, este propunerea României pentru o nominalizare la categoria "Cel mai bun lungmetraj international" de la Oscar 2020, informeaza un comunicat RollerCoaster, transmis luni AGERPRES.

- PARTICIPARE… Cea mai recenta pelicula a regizorului vasluian Corneliu Porumboiu, “La Gomera”, va fi difuzata in cadrul Festivalului International de Film „Nowe Horyzonty” din Varsovia, ce va avea loc in perioada 25 iulie – 4 august. Aceasta a fost inclusa in sectiunea Cannes Hits, la cealalta sectiune…

- Avanpremiera celui mai recent proiect al lui Corneliu Porumboiu, "La Gomera", a avut avanpremiera in tara, vineri seara, la TIFF. Dupa vizionare, regizorul si echipa lui au fost aplaudati minute in sir, publicul fiind de-a dreptul incantat de "La Gomera", film aflat in competitia din acest an de la…