La 10 ani, muzica i-a adus nenumărate premii La doar 10 ani, o tanara din Petroșani, obține performanțe notabile la cele mai de seama competiții de muzica. Este vorba despre Delia Maria Stana, eleva a Secției de Muzica a Școlii gimnaziale ”I.G. Duca” din Petroșani, care a reușit in luna iunie a acestui an sa caștige Premiul I, pe categoria sa de varsta (9-11 ani) la Festivalul de muzica usoara pentru copii si adolescenti „Deva Music Star”. Concursul, care s-a desfașurat, la sfarșitul saptamanii trecute, la Centrul Cultural ”Dragan Muntean”, a adus in fata publicului hunedorean un numar de 50 de copii și tineri talentati, care si-au… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

