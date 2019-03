Stiri pe aceeasi tema

- Fosta sefa a DNA Laura Codruta Kovesi s-a prezentat vineri dimineata la Sectia 18 Politie din Bucuresti, in cadrul procedurii de control judiciar. La ieșire, Kovesi a fost intrebata de un jurnalist ce este in sufletul sau.„Timp de 24 de ani mi-am facut treaba. Sunt un procuror care a dovedit…

- ”Acest vot este pentru toți cetațenii romani care au susținut lupta anticorupție și statul de drept, pentru toți procurorii din Romania și din Europa care lucreaza sub presiune. Aștept decizia decidenților europeni. M-am inscris singura in aceasta procedura. Nu am avut, nu am cerut, nu cer și nu aștept…

