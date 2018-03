Stiri pe aceeasi tema

- Acordul de tranzitie cu Uniunea Europeana va oferi mai multa certitudine companiilor si cetatenilor, a declarat, luni, un purtator de cuvant al premierului britanic, Theresa May, adaugand ca atat Marea Britanie, cat si UE, sunt optimiste in privinta acordului de Brexit, in ansamblu., potrivit Rador,…

- In perioada 16-17 martie 2018, a avut loc la Bled, Slovenia, reuniunea Comisiei permanente a Adunarii Parlamentare a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est (AP SEECP), in organizarea Presedintiei-in-Exercitiu slovene a organizatiei. La aceasta acțiune Camera Deputaților a fost reprezentata de…

- Franta va merge in tribunal impotriva companiilor Google si Apple, din cauza unor termeni contractuali pe care gigantii i-au impus unor start-up-uri si unor dezvoltatori cu care colaboreaza, potrivit Reuters. In cadrul unui interviu pentru postul de radio RTL, ministrul de finante Bruno…

- Un razboi comercial cu Statele Unite ar aduce un dezastru in economia mondiala, a declarat duminica ministrul chinez al Comertului, Zhong Shan, autoritatile de la Beijing intensificand criticile fata de tarifele anuntate de presedintele american Donald Trump pentru importurile de otel si aluminiu,…

- In timpul vizitei in Romania a lui Aleksandar Vucic, presedintelui Serbiei, de joi, Klaus Iohannis s-a aratat dispus sa medieze relatiile dintre Serbia si Kosovo, a carei independenta nu a recunoscut-o. Vineri, insa, autoritatile de la Pristina au reactionat si au spus ca oferta Romaniei nu este credibila…

- Marile economii ale lumii au reacționat, vineri, dupa ce președintele american Dobal Trump a semnat decretul prin care introduce tarife suplimentare la importurile de oțel și aluminiu. Uniunea Europeană Comisarul european pentru Comerţ, Cecilia Malmstrom, a declarat că Uniunea…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki intreprinde joi o vizita la Bruxelles, in cursul careia le va prezenta oficialilor europeni o "carte alba" privind reforma justitiei in Polonia, in incercarea de a detensiona relatiile intre Varsovia si Uniunea Europeana, informeaza agentia de stiri Reuters.…

- Uniunea Europeana are in vedere posibilitatea deciziilor de politica externa prin votul majoritatii statelor membre, in locul unanimitatii necesare in prezent, a declarat ministrul german al apararii, Ursula von der Leyen, citata de Reuters."Ne gandim ca am putea sa ne indreptam spre un vot…

- Dupa diferendul nerezolvat dintre Croatia si Slovenia, doua dintre tarile sale membre, Uniunea Europeana a avertizat ca nu va importa dispute teritoriale: tarile candidate la aderare din Balcani trebuie sa si le rezolve, relateaza France Presse, preluata de Agerpres. Un acord din 2009 între Tirana…

- Uniunea Europeana are in vedere posibilitatea deciziilor de politica externa prin votul majoritatii statelor membre, in locul unanimitatii necesare in prezent, a declarat miercuri ministrul german al apararii, Ursula von der Leyen, citata de Reuters. "Ne gandim ca am putea sa ne indreptam spre un vot…

- Fostul premier britanic John Major a afirmat miercuri ca politicienii ar trebui sa poata vota liber pentru a respinge orice intelegere negociata cu Uniunea Europeana privind Brexit-ul, avertizand ca planurile actuale sunt 'pentru a provoca o autovatamare economica a poporului britanic', relateaza…

- Presedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker a afirmat ca Serbia ar putea adera la Uniunea Europeana pana in anul 2025, singura conditie fiind rezolvarea disputei cu Kosovo privind recunoasterea acestuia ca stat, relateaza site-ul EUObserver.com Jean-Claude Juncker a reiterat faptul…

- Aderarea Statelor din Balcanii de Vest la Uniunea Europeana este posibila in 2025, a declarat, ieri, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Aderarea Statelor din Balcanii de Vest la Uniunea Europeana este posibila in 2025, a declarat, duminica, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Steve Goldstein, responsabil cu diplomatia si afacerile publice in cadrul Departamentului de Stat al SUA, a declarat pentru site-ul publicatiei The New York Times ca un barbat neidentificat a aruncat un dispozitiv exploziv - cel mai probabil o grenada - in curtea ambasadei din Podgorica, in jurul…

- Un barbat necunoscut a aruncat un dispozitiv exploziv catre cladirea Ambasadei SUA din Podgorica, capitala Muntenegrului, dupa care s-a sinucis detonand un alt dispozitiv exploziv pe care il avea asupra sa, relateaza Reuters.

- Un barbat s-a sinucis joi, dupa ce a aruncat un dispozitiv exploziv in incinta ambasadei americane din Podgorica, capitala Muntenegrului, scriu France Presse si Reuters. Atacul a avut loc in jurul orei locale 00.30 (01.30, ora Romaniei). Muntenegru este cel mai nou stat NATO, devenind a 29-a tara membra…

- Un barbat a aruncat un dispozitiv exploziv in incinta ambasadei americane din Podgorica, capitala Muntenegrului, inainte de a se sinucide, potrivit unor surse din cadrul politiei locale citate de site-ul agentiei Reuters. Ultima data cand o ambasada a Statelor Unite a fost atacata s-a intamplat in 2015,…

- Un barbat a aruncat un dispozitiv exploziv in incinta ambasadei americane din Podgorica, capitala Muntenegrului, inainte de a se sinucide, potrivit unor surse din cadrul politiei locale citate de site-ul agentiei Reuters.

- Peste 60 de deputati din Partidul Conservator al premierului Theresa May au semnat o scrisoare in care ii cer sa se asigure ca Marea Britanie va beneficia de "autonomie deplina de reglementare" dupa iesirea sa din Uniunea Europeana, prevazuta pentru martie anul viitor, relateaza miercuri Reuters…

- Serbia nu va sprijini recunoasterea deplina a independentei Kosovo in schimbul aderarii sale la Uniunea Europeana, astfel incat numai un compromis poate opri transformarea problemei cu privire la statutul Kosovo intr-un „conflict inghetat” vreme de decenii, a declarat presedintele sarb Alekandar Vucic,…

- Serbia nu va sprijini recunoasterea deplina a independentei Kosovo in schimbul aderarii sale la Uniunea Europeana, astfel incat numai un compromis poate opri transformarea problemei cu privire la statutul Kosovo intr-un "conflict inghetat" vreme de decenii, a declarat presedintele sarb Alekandar Vucic,…

- Inspirat de gruparea En Marche! a presedintelui francez Emmanuel Macron, un partid nou din Marea Britanie a lansat luni o campanie pentru a anula Brexitul si incearca sa convinga parlamentarii sa blocheze orice acord la care ajunge Theresa May pentru iesirea din UE, scrie Reuters, citat de News.ro .…

- Deputații dezbat prima moțiune simpla din noua sesiune parlamentara, in care Opoziția cere demiterea ministrului Muncii, Lia Olguța Vasilescu. Liberalii au depus, saptamana trecuta, in Parlament, motiunea simpla intitulata „Lia Olguta Vasilescu – ministrul minciunii si al injustitiei sociale”, in care…

- Kosovo si Muntenegru au anuntat vineri ca au ajuns la o intelegere cu privire la acordul de demarcare a granitei din 2015, pas necesar pentru ca locuitorii din Kosovo sa obtina dreptul de a calatori fara viza in Uniunea Europeana, informeaza Reuters. Presedintele Kosovo, Hashim Thaci, a subliniat…

- Vucic, un fost nationalist care a devenit pro-european in ultimii ani, a subliniat ca o decizie in acest sens va fi luata in urma consultarii cetatenilor sarbi. "Cetatenii vor decide; nu cred ca aceasta initiativa (n.a. - recunoasterea Kosovo) poate obtine o majoritate. Trebuie sa vedem realitatea…

- Kosovo si Muntenegru au anuntat vineri ca au ajuns la o intelegere cu privire la acordul de demarcare a granitei din 2015, pas necesar pentru ca locuitorii din Kosovo sa obtina dreptul de a calatori fara viza in Uniunea Europeana, informeaza Reuters. Presedintele Kosovo, Hashim Thaci,…

- Serbia nu va sustine recunoasterea statului Kosovo in schimbul aderarii la Uniunea Europeana si doar un compromis poate debloca acest “conflict inghetat”, a avertizat vineri presedintele sarb Aleksandar Vucic, relateaza site-ul agentiei Reuters, citat de Mediafax. Vucic, un fost nationalist ...

- Serbia nu va sustine recunoasterea statului Kosovo in schimbul aderarii la Uniunea Europeana si doar un compromis poate debloca acest "conflict inghetat", a avertizat vineri presedintele sarb Aleksandar Vucic, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Serbia nu va recunoaste independenta Kosovo in schimbul aderarii la Uniunea Europeana si numai un compromis poate opri ca statutul provinciei Kosovo sa se transforme intr-un 'conflict inghetat', a avertizat vineri presedintele sarb Aleksandar Vucic, relateaza Reuters.

- Sigmar Gabriel a promis kosovarilor ca ii va ajuta pentru a obtine recunoasterea independentei si din partea statelor UE care inca nu au recunoscut-o. Romania a refuzat sa recunoasca independeța fostei regiuni srarbești. Considerat leaganul statului sarb, Kosovo a suferit intr-un interval istoric…

- Serbia va trebui sa accepte independenta Kosovo pentru a putea adera la Uniunea Europeana, a declarat miercuri seara la Pristina ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, care a promis totodata kosovarilor ca ii va ajuta pentru a obtine recunoasterea independentei si din partea statelor UE care inca…

- Serbia va trebui sa accepte independenta Kosovo pentru a putea adera la Uniunea Europeana, a declarat miercuri seara la Pristina ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, care a promis totodata kosovarilor ca ii va ajuta pentru a obtine recunoasterea independentei si din partea statelor UE care…

- Sigmar Gabriel, ministrul german de Externe, a declarat, miercuri seara, ca Belgradul trebuie sa accepte independenta fostei provincii sarbe Kosovo daca vrea sa adere la Uniunea Europeana, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Uniunea Europeana și-a intensificat dialogul atit cu guvernarea pro-europeana, cit și cu opoziția pro-europeana din Republica Moldova, iar scopul acestui dialog este implementarea cit mai muna a reformelor in beneficiul cetațenilor țarii. Ambasadorul UE in RM, Peter Michalko a formulat aceasta opinie in…

- Ministrul apararii din Serbia, Aleksandar Vulin, a afirmat marti ca Belgradul ar trebui sa ajunga impreuna cu Pristina la un acord de separare intre sarbi si albanezi in Kosovo, in scopul de a pune capat unei dispute ce impiedica aderarea Serbiei la Uniunea Europeana, relateaza agentia Reuters. Belgradul…

- Anul 2025 pentru eventuala aderare a Serbiei si Muntenegrului la Uniunea Europeana este o data orientativa, nu un orizont clar, a declarat, marti, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, care a adaugat ca cele doua state nu respecta in prezent criteriile de aderare, scrie Agerpres. "Este…

- Douasprezece state membre ale Uniunii Europene au propus ca Albania, Bosnia, Macedonia, Muntenegru, Serbia si Kosovo sa participe la reuniunile privind politicile UE inainte de aderarea lor efectiva la blocul comunitar, transmite luni Reuters. Dupa ani in care tarile balcanice par sa fi…

- Polonia nu va face nicio concesie in disputa sa cu Uniunea Europeana in legatura cu reformele controversate din sistemul judecatoresc, a anuntat vineri Jaroslaw Kaczynski, liderul Partidului Lege si Justitie (PiS), formatiunea aflata la guvernare la Varsovia, relateaza Reuters. ''Programul…

- Muntenegru si Serbia sunt cel mai probabil urmatoarele tari care vor adera la Uniunea Europeana, a declarat pentru Reuters comisarul european pentru Extindere, Johannes Hahn, care a avansat ca data anul 2025.

- Turcia va respinge orice oferta de parteneriat cu Uniunea Europeana (UE) care nu presupune calitatea de membru deplin, a declarat ministrul turc pentru afaceri europene, Omer Celik, intr-un interviu pentru Reuters, citat de Agerpres. 0 0 0 0 0 0

- Camera Comunelor din Parlamentul britanic a adoptat miercuri, cu 324 de voturi pentru si 295 impotriva, legea retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeana, informeaza PA.Votul a durat doua ore, timp in care guvernul condus de Theresa May a respins mai multe amendamente propuse de parlamentari.…

- Camera Comunelor din Parlamentul britanic a adoptat miercuri, cu 324 de voturi pentru si 295 impotriva, legea retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeana, informeaza PA. Votul a durat doua ore, timp in care guvernul condus de Theresa May a respins mai multe amendamente propuse de parlamentari.…

- Simona Halep va investi circa 150.000 de euro in construirea unei vile de lux in Busteni, la patru ani dupa ce a fost declarata cetatean de onoare al orasului, conform Telekom Sport. In 2017, Halep a cumparat si un hotel in Poiana Brasov, pentru care a platit in jur de doua milioane de euro.…

- Eurodeputatul britanic Nigel Farage, unul dintre cei mai fermi sustinatori ai Brexit-ului, si-a exprimat duminica ingrijorarea legata de posibilitatea ca votul britanicilor privind iesirea tarii lor din Uniunea Europeana sa fie rasturnat.Citeste si: Bilant TRAGIC dupa cutremurul DEVASTATOR…

- Principala formatiune politica britanica de opozitie, Partidul Laburist, a anuntat duminica faptul ca nu sustine si nu solicita organizarea unui al doilea referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana. "Nu sprijinim si nu cerem un al doilea referendum; ceea ce solicitam…

- Uniunea Europeana a avertizat vineri Kosovo ca relatiile cu blocul comunitar vor suferi daca desfiinteaza un tribunal pentru crime de razboi legat de lupta sa sangeroasa pentru independenta, relateaza Reuters. Mesajul UE, care face ecoul altuia al Statelor Unite luna trecuta, intervine…

- Eurodeputatul britanic Nigel Farage, unul dintre cei mai fermi sustinatori ai iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, nu respinge ideea organizarii unui al doilea referendum privind apartenenta tarii sale la blocul comunitar, el explicand ca tabara favorabila Brexit-ului ar iesi din nou castigatoare…

- Oficiul de Stat pentru Audit (ASZ) din Ungaria a amendat principalul partid nationalist de opozitie, Jobbik, cu 331,66 milioane de forinti (1,29 milioane de dolari) pentru o campanie publicitara antiguvernamentala finantata de un adversar bogat al prim-ministrului Viktor Orban, relateaza luni Reuters.…

- Ungaria si Polonia doresc sa aiba un cuvant de spus cu privire la viitorul Europei si resping ferm sistemul redistribuirii migrantilor in statele Uniunii Europene pe baza unor cote obligatorii, a declarat premierul ungar Viktor Orban, dupa intalnirea avuta miercuri, la Budapesta, cu omologul sau…