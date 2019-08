Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin va efectua pe 19 august o vizita oficiala de lucru in Franta si se va intalni cu omologul sau francez Emmanuel Macron, a anuntat marti Kremlinul, informeaza agentia EFE. Asta se intampla cu o zi inainte de intalnirea Klaus Iohannis - Donald Trump, de la Casa Alba,…

- Expunerea tehnicii militare americane, un mesaj catre cineva anume? "Sigur, este un mesaj pentru lumea de astazi: Rusia si China. Si, daca ne gandim mai bine, nu cred ca este atat de mult destinata Rusiei, a carei capacitate economica ramane modesta fata de SUA, cat mai de graba Chinei,…

- "Dar nu se poate spune inca daca aceasta va duce la prelungire" a acestui important tratat privind controlul armelor strategice nucleare, a afirmat Vladimir Putin in marja G20 de la Osaka. Acest tratat bilateral de reducere a armelor strategice, denumit "New START", care a fost semnat in 2010, mentine…

- Ucraina a anunțat marți intenția de a-și suspenda participarea la lucrarile Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) dupa decizia acesteia de a autoriza revenirea delegației ruse, scrie AFP."Decizia delegației ucrainene: oprirea participarii la lucrarile APCE cu excepția chestiunilor…

- Gabriel Les a participat, vineri, la conferinta internationala "Black Sea and Balkans Security Forum", care se desfasoara in Mamaia. El a afirmat in discursul sau ca obiectivul strategic al Rusiei este sa aiba dominatia asupra regiunii Marii Negre. "Marea Neagra este fundamentala pentru securitatea…

- Cinci baterii antiracheta S-400, precum si trupe si avioane de vanatoare suplimentare desfasurate de Moscova in Crimeea ii permit Rusiei sa controleze situatia la Marea Neagra, dar capacitatile sale...

- Nava de patrulare Smetlivii din cadrul Flotei Rusiei din Marea Neagra a parasit baza de la Sevastopol (Crimeea) si se indreapta spre coasta Bulgariei pentru supravegherea unor exercitii NATO, a declarat vineri pentru agentia de presa TASS o sursa din cadrul structurilor de forta ruse din regiune,…

- Rusia continua sa iși sporeasca prezența militara in regiunea Marii Neagre. Flota rusa a anunțat, joi, ca mai multe nave militare au luat parte la exercitii in Marea Neagra, utilizand rachete de croaziera Kalibr si sisteme de artilerie. La exercitii au participat fregatele Amiral Makarov si Admiral…