- "Principala tema a fost modul de derulare a Presedintiei Consiliului UE, prioritatile Romaniei la nivel european, modul in care eu, presedintele PNL, pot sa sustin diferitele prioritati aflate pe agenda prin intermediul bunelor relatii pe care le avem la nivelul grupului PPE (...) si, de asemenea,…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, alaturi de mai multi membri ai partidului, s-a intalnit, miercuri, cu presedintele Klaus Iohannis. "Principala tema a fost modul de derulare a Presedintiei Consiliului UE, prioritatile Romaniei la nivel european, modul in care eu, presedintele PNL, pot sa sustin…

- In ultimele zile au aparut informații, pe surse, cu privire la fuziunea dintre PMP și PNL. Subiectul este unul reincalzit in conditiile in care inca de anul trecut Radu Cristescu, atunci abia exclus din PMP, dezvaluia pentru DCNews ca Eugen Tomac negociaza cu Ludovic Orban "varsarea" PMP in PNL.…

- Liberalii se vor reuni pe 28 ianuarie intr-o ședința a Biroului Politic Național pentru a discuta lista pentru alegerile europarlamentare, a anunțat marți liderul PNL Ludovic Orban, transmite Mediafax.

- Liberalii se vor reuni in sedinta Biroului Politic National pe 28 februarie, pentru a stabili strategia de campanie in vederea alegerilor europarlamentare, dar si pentru a discuta prioritatile legislative pentru urmatoarea sesiune parlamentara, a anuntat, marti, liderul PNL, Ludovic Orban. …

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca lista cu candidatii liberali pentru europarlamentare va fi stabilita pana la mijlocul lunii februarie."Avem 49 de candidaturi depuse. Candidaturile sunt in curs de evaluare. Ne-am propus ca pana in 1-15 februarie sa stabilim componenta listei",…

- Liberalii nu au definitivat inca lista pentru alegerile europarlamentare, la baza deciziilor urmand sa stea "foarte multe argumente", a declarat, vineri, la Alba Iulia, liderul Partidului National Liberal (PNL), Ludovic Orban.Intrebat intr-o conferinta de presa daca PNL a definitivat lista…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi, la Bruxelles, referitor a suspendarea sedintei CSAT, ca acest lucru a fost facut de comun acord, nefiind una ostila. Sedinta a durat peste trei ore si va fi reluata in data de 19 decembrie.