- Sfantul Gheorghe nu se mai sarbatorește pe 23 aprilie in Romania, potrivit unei hotarari luate de Biserica Ortodoxa Romana. Sfantul Sinod a hotarat ca slujba de Sf. Gheorghe sa se savarseasca luni, 29 aprilie, a doua zi de Pasti. Daca Sf. Gheorghe cade in zile de luni, marti sau miercuri, slujba pentru…

- Mai sunt doar doua zile pana la Paștele catolicilor, iar in familia prezidențiala pregatirile sunt in toi. Klaus Iohannis si sotia sa, Carmen, se vor afla zilele acestea la Sibiu. Duminica vor merge la biserica, iar mai apoi vor lua masa de Paște in...

- Președintele Klaus Iohannis a venit, in aceasta dimineața, sa asiste la slujba de duminica la Biserica Romano-Catolica din Sibiu, potrivit Romania TV. Insotit de sotia sa, Carmen Iohannis, s-a lasat filmat de jurnalisti, in timp ce se indrepta spre intrarea lacasului de cult. Fiind sfarsit…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, duminica, impreuna cu sotia sa, Carmen, la slujba de la Biserica Romano-Catolica "Sfanta Treime" din Sibiu. Seful statului petrece sfarsitul de saptamana acasa la Sibiu, iar sambata a urcat in statiunea Paltinis. Klaus Iohannis pare destul de relaxat in contextul…

