- Presedintele Klaus Iohannis, prezent la The Liederkranz of New York City, pentru lansarea cartii "EU.RO - Un dialog deschis despre Europa", a declarat ca, in ciuda faptului ca in ultima perioada romanii au invatat sa protesteze, guvernantii nu au invatat sa se poarte frumos. Vezi și: Scenariul…

- "Trei ani de zile ne-am aflat sub asediul celei mai virulente forme de gangsterism politic practicate de PSD. Klaus Iohannis si PNL au dus una dintre cele mai dure lupte politice din ultimii 30 de ani. Ne-am aflat intr-o stare de asediu nedeclarata. Democratia, statul de drept au fost atacate la…

- Peste 46.500 de semnaturi au fost stranse in judetul Maramures pentru candidatura lui Klaus Iohannis la presedintia Romaniei, din totalul de peste 2,2 milioane. Presedintele PNL Maramures, Ionel Bogdan, afirma ca acest este un semn ca maramuresenii si romanii au incredere in presedintele tarii. “Din…

- ■ considera vicepresedintele PNL Adrian Oros ℗ Vizita presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, in Statele Unite ale Americii inseamna un succes diplomatic major pentru Romania. Este un semnal de incredere pe care SUA il transmite catre Klaus Iohannis, principalul partener de dialog cu aliatii nostri…

- Putem face un bilanț. Fie el și parțial. Pentru a ne masura mușchii in Uniunea Europeana. Ce reprezentam teoretic și ce reprezentam practic? Ce poziții ocupam prin reprezentanții noștri? Iar in felul acesta aflam daca europarlamentarii aleși in acest an și președintele Romaniei și-au facut sau nu…

- Premierul Republicii Moldova, Maia Sandu, se afla in prima sa vizita in Romania, de cand a preluat șefia Guvernului. Aceasta a avut o discuție privata cu președintele Romaniei, Klaus Iohannis."Am solicitat sprijin din partea Romaniei, inclusiv consiliere la nivel inalt. Agenda europeana a…

- Klaus Iohannis participa din partea Romaniei la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles și va lua parte la noua runda de negocieri pentru functia de presedinte al Comisiei Europene. "Incepem o noua runda de negocieri, sigur, in primul rand, pentru pozitia de presedinte al Comisiei Europene, dar…