Klaus Iohannis: L-am desemnat pe Mihai Fifor premier-interimar

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat intr-o conferinta de presa ca vrea sa transeze cat mai repede problema noului Guvern si ca isi doreste ca aceasta „nesiguranta politica nu trebuie sa degenereze in instabilitate politica”. Seful statului l-a desemnat premier interimar ...

- Klaus Iohannis a acceptat demisia premierului Mihai Tudose și l-a numit pe ministrul Apararii pe Mihai Fifor. Președintele dorește consultari de urgența cu partidele politice, pentru a preveni efectele negative asupra economiei. Președintele Klaus Iohannis l-a desemnat drept premier interimar pe ministrul…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat marți ca l-a desemnat pe Mihai Fifor prim-ministru interimar, dupa demisia lui Mihai Tudose.Actualizare 12:30. Președintele Klaus Iohannis a facut declarații.„Premierul Tudose mi-a inaintat demisia și am acceptat-o.

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca l-a desemnat pe Mihai Fifor, actualul ministru al Apararii, sa exercite interimar functia de prim-ministru al Romaniei, in urma demisiei lui Mihai Tudose. Conform art. 107, alin. 3 din Constitutie, "...presedintele Romaniei va desemna un alt membru…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca va chema incepand de miercuri partidele la consultari, pentru ca situatia politica generata de demisia Guvernului Tudose sa nu duca la efecte economice negative, anuntand ca Mihai Fifor a fost desemnat premier interimar.„L-am desemnat pe ministrul…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, marți, ca l-a desemnat pe ministrul apararii Mihai Fifor in funcția de premier interimar, dupa ce i-a acceptat demisia lui Mihai Tudose. In același timp, Iohannis a precizat ca, miercuri, va avea consultari cu partidele politice, la Cotroceni, pentru desemnarea…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca i-a acceptat demisia premierului Mihai Tudose si va convoca pentru miercuri consultari cu partidele politice pentru formarea noului Guvern. "Premierul Tudose mi-a inaintat demisia si am acceptat-o", a declarat Iohannis, la Palatul Cotroceni.…

- Presedintele Romaniei a auntat ca l-a desemnat pe Mihai Fifor, ministrul Apararii ca premier interimar. Si de maine incep consultarile cu partidele politice pentru desemnarea unui nou premier.

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, ca l-a desemnat pe Mihai Fifor ca premier interimar, ca a convocat pentru maine The post Iohannis: L-am desemnat pe Fifor premier interimar. Convoc consultari maine cu partidele. Vreau procedura rapida pentru un nou guvern appeared first on replicahd.ro…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca l-a desemnat pe Mihai Fifor, actualul ministru al Apararii, sa exercite interimar functia de prim-ministru al Romaniei, in urma demisiei lui Mihai Tudose. Conform art. 107, alin. 3 din Constituţie, "...preşedintele României va desemna…

- Anuntand ca a acceptat demisia pe care i-a prezentat-o Mihai Tudose, primul om in stat a precizat, intr-o scurta declaratie de presa, sustinuta in urma cu doar cateva minute, ca l-a desemat pe Mihai Fifor interimar in fruntea Executivului. Asadar, actualul sef al Ministerului Apararii este prim-ministru…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut astazi o declaratie de presa in contextul demisiei premierului Mihai Tudose. "Premierul Tudose mi a inaintat demisia si am acceptat o. Aceasta situatie in care s a ajuns ma nemultumette profound si este o situatie care ma ingrijoreaza. Iata ca anb primul an de…

- Klaus Iohannis a acceptat demisia premierului Mihai Tudose și l-a numit pe ministrul Apararii pe Mihai Fifor. Președintele dorește consultari de urgența cu partidele politice, pentru a preveni efectele negative asupra economiei. Președintele Klaus Iohannis l-a desemnat drept premier interimar pe ministrul…

- UPDATE ora 12:35 – Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca i-a acceptat demisia premierului Mihai Tudose si va convoca pentru miercuri consultari cu partidele politice pentru formarea noului Guvern. ‘Premierul Tudose mi-a inaintat demisia si am acceptat-o’, a declarat Iohannis, la Palatul Cotroceni.…

- Presedintele Klaus Iohannis va invita de miercuri partidele parlamentare la consultari pentru nominalizarea unui nou premier. Anuntul sefului statului vine dupa ce Mihai Tudose a demisionat de la conducerea Guvernului, ca urmare a retragerii sprijinului politic de catre PSD.

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca l-a desemnat pe Mihai Fifor ca premier interimar si ca a convocat pentru maine la consultari partidele parlamentare, intrucat doreste o procedura rapida pentru instalarea unui nou guvern. „Premierul Tudose mi-a inaintat demisia si am acceptat-o. Aceasta situatie…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, in cadrul unei declaratii de presa, primul sau mesaj catre social democrati dupa scandalul care s-a lasat cu demisia premierului Mihai Tudose si a doua cadere a Guvernului."Premierul Tudose mi-a inaintat demisia si am acceptat-o. Aceasta situatie in…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat ca l-a desemnat pe ministrul Apararii Mihai Fifor ca prim ministru interimar al guvernului. "Eu vreau sa am o procedura rapida care sa duca la stabilirea unui nou guvern. Am decis sa convoc consultari cu partidele parlamentare pentru maine.

- Comitetul Executiv al PSD s-a reunit marti, de la ora 11:00, pentru a nominaliza un alt premier, dupa ce Mihai Tudose fost fortat de partid sa demisioneze. Surse din PSD au declarat pentru „Adevarul“ ca cele mai mari sanse pentru Palatul Victoria le are ministrul Apararii, Mihai Fifor, unul dintre oamenii…

- Presedintele Klaus Iohannis a respins prima propunere de premier interimar în persoana lui Paul Stanescu. PSD ar fi trecut pe lista, pe locul al doilea, pe Mihai Fifor, care ar fi si acceptat de seful statului, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX. Președintele…

- Președintele Klaus Iohannis va anunța ca interimar în aceasta perioada va fi Mihai Tudose. Șerful statului va susține o declarație de presa, în contextul în care PSD își schimba pentru a doua oara premierul într-un singur an. Mihai Tudose și-a anunțat demisia,…

- NEWS ALERT Presedintele il respinge pe Paul Stanescu ca premier interimar. Ce alte nume se vehiculeaza- surse Presedintele Klaus Iohannis a respins prima propunere de premier interimar in persoana lui Paul Stanescu, a doua propunere fiind Mihai Fifor, care ar fi si acceptat de seful statului.…

- Lovitura pentru PSD! Demisia lui Mihai Tudose, dar si propunerea de premier interimar au ajuns la Cotroceni, pe masa presedintelui Klaus Iohannis. Acestas ar fi refuzat insa ca vicepremierului Paul Stanescu sa preia functia de prim-ministru interimar. Surse au declarat ca seful statului ar fi, insa,…

- Mihai Tudose va merge personal la Cotroceni pentru a duce demisia. Premierul și-a dat demisia înca de luni seara, dar documentele nu au plecat din sediul Guvernului. Liderii PSD s-au reunit pentru a cauta un nou premier. În aceeasi sedinta ar urma sa fie facuta si o…

- Presedintele Klaus Iohannis nu il vrea prim ministru interimar pe vicepremierul Paul Stanescu. In schimb, potrivit informatiilor Digi24, premier interimar ar urma sa fie Mihai Fifor, ministrul Apararii. In plus, potrivit informatiilor de ultima ora, Mihai Tudose va merge personal cu demisia la Cotroceni.…

- Președintele Klaus Iohannis nu il vrea prim-ministru interimar pe vicepremierul Paul Stanescu. In schimb, potrivit informațiilor Digi24, premier interimar ar urma sa fie Mihai Fifor, ministrul Apararii . In plus, potrivit informațiilor de ultima ora, Mihai Tudose va merge personal cu demisia la Cotroceni.

- Presedintele Klaus Iohannis a respins prima propunere de premier interimar pentru Paul Stanescu, a doua propunere fiind Mihai Fifor. Liderii PSD se reunesc, marti, la ora 11.00, in sedinta CExN, pentru a decide cine va fi propunerea pentru functia de premier, dupa demisia lui Mihai Tudose. Dragnea a…

- Lovitura pentru PSD! Demisia lui Mihai Tudose, dar si propunerea de premier interimar au ajuns la Cotroceni, pe masa presedintelui Klaus Iohannis.Citeste si: Codrin Stefanescu vine cu dezvaluiri de ULTIM MOMENT, din sedinta PSD: Ce planuri au social-democratii pentru noul Cabinet Surprinzator…

- Lucrurile se complica la PSD. Surse politice spun ca presedintele Klaus Iohannis nu este de acord cu interimatul lui Paul Stanescu în fruntea Guvernului. Potrivit unor surse, Klaus Iohannis l-ar vrea pe Mihai Fifor, ministrul Apararii Naționale, pentru preluarea funcției lui Mihai Tudose.…

- Premierul demisionar Mihai Tudose a ajuns, marti dimineata, la Palatul Victoria, la sediul Guvernului fiind prezent si vicepremierul Paul Stanescu. Tudose si-a dat demisia din functia de prim-ministru luni seara, dupa ce Comitetul Executiv National al PSD i-a retras sprijinul politic.…

- Premierul demisionar Mihai Tudose a ajuns, marti dimineata, la Palatul Victoria, la sediul Guvernului fiind prezent si vicepremierul Paul Stanescu. Tudose si-a dat demisia din functia de prim-ministru luni seara, dupa ce Comitetul Executiv National al PSD i-a retras sprijinul politic.…

- Liviu Dragnea a avut luni seara primele reactii dupa demisia lui Mihai Tudose, premierul ramanand dupa sedinta CEx fara sprijin politic. Printre concluziile ce merita retinute dupa interventia liderului PSD sunt cele legate de lasarea nominalizarii noului premier in grija membrilor CEx, din acest punct…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca demisia lui Mihai Tudose arata ca PSD este un partid aflat in criza. Orban spune ca partidul pe care il conduce considera ca in aceasta situație, cea mai buna soluție este declanșarea unor anticipate. Intr-un punct de vedere postat pe pagina de socializare…

- Mihai Tudose și-a anunțat, luni seara, in ședința CEx al PSD, demisia din functia de premier, potrivit unor surse citate de Antena 3. Tudose a facut acest gest dupa ce Comitetul Executiv Național a votat in favoarea retragerii sprijinului politic pentru actualul premier. Au fost 59 de voturi pentru…

- Vicepremierul Paul Stanescu, actual ministru al Dezvoltarii, ar putea fi propunerea PSD pentru funcția de prim-ministru, dupa demisia lui Mihai Tudose.Premierul Tudose și-a prezentat demisia, luni seara, dupa votul prin care Comitetul Executiv Național al PSD a votat retragerea spirijinului…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat, luni, ca nu ia in considerare sa demisioneze, desi „orice membru de Guvern este remaniabil”, transmite News.ro . Intrebat luni, la o conferinta de presa prilejuita delansarea presedintiei bulgare la Consiliul UE, daca considera ca postul sau…

- Teodor Melescanu a fost intrebat daca postul sau se afla printre cele "remaniabile" si daca disensiunile dintre premierul Mihai Tudose si presedintele PSD, Liviu Dragnea, au influenta asupra activitatii Ministerului Afacerilor Externe. "Orice membru din Guvern este remaniabil (...) din acest…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat luni ca nu intentioneaza sa îsi dea demisia din Executiv, iar situatia politica actuala nu afecteaza activitatea ministerului sau. Melescanu a fost întrebat daca postul sau se afla printre cele "remaniabile" si daca disensiunile…

- Nicolae Beg, primarul comunei Marga, președinte interimar al Filialei Județene Caraș-Severin a Asociației Comunelor din România, a vorbit pe marginea actualei crize politice din rândul liderilor PSD, o criza care ar putea conduce la o noua destabilizare a executivului României.…

- Decizia prim-ministrului Mihai Tudose privind numirea lui Gheorghe Popescu in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al premierului a fost publicata, joi, in Monitorul Oficial. Potrivit deciziei sefului Guvernului, Gheorghe Popescu "asigura exclusiv consilierea in…

- Decizia prim-ministrului Mihai Tudose privind numirea lui Gheorghe Popescu in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al premierului a fost publicata, joi, in Monitorul Oficial. Potrivit deciziei sefului Guvernului, Gheorghe Popescu "asigura exclusiv consilierea…

- ”In ceea ce priveste restructurarea Guvernului, cred ca deja toata lumea a fost informata si se stie decizia Comitetului Executiv (al PSD - n.r.), anume aceea ca la Iasi, la CEx, care va avea loc in perioada 29-31 ianuarie, premierul Mihai Tudose sa vina cu o propunere astfel incat sa poata sa fie…

- Guvernul vrea sa gaseasca o solutie pentru a incuraja introducerea in piata a masinilor noi, a anuntat premierul Mihai Tudose, precizand insa ca nu se doreste inlocuirea unei taxe cu o alta. Intrebat intr-un interviu difuzat sambata de Antena 3 ce solutie se are in vedere in cazul timbrului…

- Premierul Tudose, discuții cu cei 7 reprezentanti ai organizatiilor civice Palatul Victoria, sediul guvernului României foto: arhiva La Palatul Victoria continua si la aceasta ora întâlnirea premierului Mihai Tudose cu cei 7 reprezentanti ai organizatiilor civice, care au solicitat…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante in vacanta parlamentara.Potrivit legii, Guvernul este abilitat sa emita ordonante pe urmatoarele domenii de reglementare: finante publice si economie, dezvoltare…

- Prim-ministrul Mihai Tudose, insotit de ministrii Cabinetului pe care il conduce s-au indreptat catre Holul de Onoare de la Peles, pentru a se reculege la capataiul fostului suveran. Urmandu-le, conform ordinii de precadere a functiilor in stat, liderului de la Cotroceni si presedintilor celor doua…

- Dragnea si Tariceanu, la o dezbatere cu pensionarii PSD, in timpul motiunii de cenzura Liderul PSD, Liviu Dragnea si presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu, participa joi, in timpul dezbaterii motiunii de cenzura, la o reuniune a organizatiei de pensionari a PSD, care are loc la grupul deputatilor…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a afirmat, miercuri, ca mai multe multinaționale au anunțat public ca nu vor micșora salariile nete. "În ultima saptamâna, o mulțime de multinaționale, de companii foarte mari, au anunțat deja public ca nu vor micșora…

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a negat, marti, existenta unor tensiuni intre liderul PSD Liviu Dragnea, premierul Mihai Tudose si liderii organizatiilor judetene PSD, pe marginea pachetului de masuri fiscale pe care Executivul intentioneaza sa il adopte.„Personal, nu cunosc sa existe…

- Decizia de schimbare a ministrului Finanțelor ar fi fost discutata, luni seara, la o intalnire la care au participat premierul Mihai Tudose, presedintele PSD, Liviu Dragnea, precum si Misa insusi. Luni seara, a fost o discuție preliminara pe aceasta tema, dupa neiențelegerile care au aparut…