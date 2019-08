Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Antena 3, Mihai Gadea, a mers in SUA, la Casa Alba, pentru a asista la intalnirea dintre Donald Trump și Klaus Iohannis. Gadea a explicat ca Donald Trump și-a asumat o susținere deschisa pentru Klaus Iohannis la prezidențiale, in contextul in care in Romania urmeaza alegeri prezidențiale.Citește…

- Presedintele american Donald Trump l-a primit marti seara pe șeful statului român Klaus Iohannis la Casa Alba pentru cea de a doua întâlnire oficiala între cei doi sefi de stat.

- Presedintele american Donald Trump l-a primit marti seara, ora 21 in Romania, pe Klaus Iohannis la Casa Alba pentru cea de a doua intalnire oficiala intre cei doi sefi de stat. „Americanii ii iubesc pe romani”, a subliniat Donald Trump in declaratiile facute in fata presei din Biroul Oval. Liderul american…

- Casa Alba a transmis presei un comunicat de presa imediat dupa finalizarea discuțiilor dintre Donald Trump și Klaus Iohannis, în care se precizeaza ca România susține eforturile administrației Trump de diversificare energetica în Europa, care

- Președintele american Donald Trump a declarat, la scurt timp dupa ce l-a primit la Casa Alba pe președintele Klaus Iohannis, ca SUA au o relație buna cu Romania, iar in America traiește o comunitate mare de romani, care este apreciata.Președintele american a fost intrebat și cu privire la…

- Președintele american Donald Trump a declarat, la scurt timp dupa ce l-a primit la Casa Alba pe președintele Klaus Iohannis, ca SUA au o relație buna cu Romania, iar in America traiește o comunitate mare de romani, care este apreciata.Intrebat de jurnaliști, la oportunitațile de imagini de…

- Președintele american Donald Trump a declarat marți, la intrevederea cu președintele Klaus Iohannis, in Biroul Oval de la Casa Alba, ca a auzit ca in Romania sunt mișcari politice dar ca are incredere ca Iohannis va trece cu bine prin ele pentru ca este „talentat” și a facut „o treaba buna”. Afirmațiile…

- Iohannis le-a precizat jurnalistilor, in discutia informala de marti, ca exista chestiuni foarte importante privind relatia Romania-SUA care trebuiau reiterate – atat parteneriatul strategic, cat si relatia economica, relatiile privind politica energetica, dar si sumele alocate apararii, adica celebra…