Klaus Iohannis, despre coborârea vârstei minime de vot la 16 ani. „În principiu, sunt de acord” Klaus Iohannis a declarat ca este de acord in principiu ca la alegeri sa poata vota cetațenii care au 16 ani. Președintele este de parere ca „ar trebui sa incepem sa invatam si despre democratie un pic mai devreme”. "In principiu, sunt de acord cu votul de la o varsta mai frageda, 16 ani pare ok, dar cred ca ar trebui sa incepem sa invatam si despre democratie un pic mai devreme, inainte de primul vot, pentru ca nu dorim sa ne aflam intr-o situatie ca acum, cand se merge la vot la 18 ani si incepi sa inveti lucruri despre alegeri cand ai 38. In principiu, sunt pentru posibilitatea tinerei generatii… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

