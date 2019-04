Stiri pe aceeasi tema

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 22 - 28 aprilie: *** Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca se va pronunta la inceputul saptamanii viitoare cu privire la remanierea guvernamentala. Miercuri, prim-ministrul Viorica Dancila i-a transmis sefului statului…

- "O minte intortocheata care nu va face altceva decat sa creeze instabilitate in continuare in tara", a spus Basescu. Traian Basescu a vorbit, sambata, in deschderea discursului sau de la prezentarea candidatilor PMP la alegerile europarlamentare, despre remenierea guvernamentala. "Ce-i…

- Alți trei miniștri schimbați in Guvernul Dancila. Premierul i-a trimis lui Iohannis noile propuneri. Viorica Dancila i-a transmis miercuri seara președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, propunerile de numire a noilor miniștri pentru portofoliile Ministerului Justiției, Ministerului Fondurilor Europene…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, miercuri, ca ia în considerare schimbarea celor trei miniștri prin restructurare guvernamentala, respectiv prin vot direct în Parlament, pentru a evita semnatura lui Klaus Iohannis, potrivit Mediafax. „Revocarea unui ministru…

- Eugen Nicolicea, propus la justiție Eugen Nicolicea. Foto: Agerpres Premierul Viorica Dancila i-a transmis în aceasta seara președintelui Klaus Iohannis propunerile de numire a noilor miniștri la Justiție, Fonduri Europene și la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni. Totodata,…

