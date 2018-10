Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a decorat miercuri, la Palatul Cotroceni, mai multe personalitati ale lumii culturale - angajati ai Teatrului Evreiesc de Stat, regizorul Catalina Buzoianu si presedintele Fundatiei Elvetiene pentru Orgi din Romania, Ernst Leonhardt. Artista Maia Morgenstern, director al…

- Solistul trupei irlandeze U2, Bono, a lansat un apel catre artisti pentru sarbatorirea iubirii fata de Europa, intr-un moment in care importanta Uniunii Europene a fost pusa sub semnul intrebarii, informeaza miercuri Press Association. Aflat intr-o vizita la Parlamentul European de la…

- Astazi si maine, in cadrul Festivalului International de Literatura si Traducere de la Iasi, au loc intalniri cu scriitorii americani de notorietate Jonathan Franzen si Veronica Roth. Directorul Festivalului, scriitorul Florin Lazarescu, ne-a precizat ca se doreste ca FILIT-ul sa devina o marca a Iasului.…

- Luna septembrie va aduce desemnarea echipelor care vor pleca la finala internationala. Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș in calitate de partener oficial in Romania al Programului ClimateKIC, organizeaza in data de 25 septembrie 2018, incepand cu ora 16:00, in Sala C.E.D.O. a sediului…

- Ministrul Economiei și Infrastructurii va intreprinde o vizita oficiala in Romania, in perioada 17-19 septembrie 2018. Chiril Gaburici va participa la Forumul de Afaceri a celor Trei Mari, care se va desfașura in zilele de 17 și 18 septembrie.

- Nu mai e o noutate pentru nimeni criza fortei de munca cu care se confrunta tot mai multi angajatori. Daca muncitorii din alte judete reprezinta o solutie pentru multi dintre agentii economici din Arad, pentru altii, recrutarea angajatilor reprezinta inca o problema. Producatorul de vagoane marfa…

- Facultatea de Matematica și Informatica a Universitații „Ovidius” din Constanța (UOC) organizeaza a XXVI-a ediție a Școlii Naționale de Algebra, cu tema „Combinatorial Structures in Algebra and Geometry”, in perioada 27-31 august 2018. La eveniment participa 55 de cercetatori, doctoranzi și masteranzi…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretele de decorare a Teatrului Evreiesc de Stat din Bucuresti si a unor actori ai acestei institutii de cultura, intre care si Maia Morgenstern. Astfel, cu prilejul aniversarii a 70 de ani de activitate ca institutie de stat, in semn de 'apreciere…