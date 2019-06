Kim Jong Un, scrisoare către Trump: "E magnifică" 'Tocmai am primit o scrisoare magnifica de la Kim Jong-Un', a declarat presedintele, adaugand ca el continua sa aiba incredere in liderul nord-coreean, in pofida slabului progres privind denuclearizarea Coreei de Nord, pentru ca el 'si-a respectat cuvantul' si nu s-a angajat in noi proiecte nucleare si nu a efectuat noi teste cu rachete balistice cu raza lunga de actiune. 'Este o scrisoare frumoasa, este o scrisoare foarte calduroasa', a spus Trump la plecarea sa din Casa Alba spre Iowa marti. 'Nu spun asta din naivitate, este un lucru foarte frumos', a adaugat el. Presedintele SUA,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

