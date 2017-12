Kim Jong-un l-ar fi executat pe generalul care supraveghea testele nucleare

Stiri pe aceeasi tema

- Dovezi convingatoare, care nu pot fi puse la indoiala, confirma existenta OZN-urilor, spune fostul sef al unui program secret din cadrul Pentagonului. Luis Elizondo sustine ca probe solide arata ca Pamantul a fost vizitat de obiecte zburatoare neidentificate, care folosesc tehnologii ce nu…

- O parte dintre muncitorii de la uzina Ford din Craiova au intrat joi in greva, a doua zi dupa ce patronatul a incheiat cu sindicatele un nou contract colectiv de munca valabil pentru 2018 si 2019. Ford Romania a anuntat miercuri ca a finalizat cu succes negocierile cu sindicatele cu privire…

- Corina Cretu, comisar european, a declarat, luni, la Palatul Victoria din Bucuresti ca din luna agust si pana in prezent Romania a reusit sa atraga fonduri europene in valoare de 4,3 miliarde euro. Cretu sustine ca in aceste zile sunt discutate si ultimele detalii prinvind finantarea unor proiecte in…

- Sute de zboruri au fost anulate, duminica, pe aeroportul din orasul american Atlanta, cel mai aglomerat aeroport din lume, unde o pana de curent a blocat pasagerii in terminale si in aeronave. Chiar daca alimentarea cu energie electrica a fost restabilita dupa miezul noptii, incidentul a afectat…

- Cei de la Microsoft u decis sa le dea o mana de ajutor persoanelor cu handicap de vedere printr-o aplicatie de mobil intitulata sugestiv Seeing AI. E un joc de cuvinte acolo. AI din Seeing AI este de fapt o referinta la algoritmii de inteligenta artificiala pe care ii foloseste aplicatia pentru…

- Autoritatile de la Seul sustin ca in ultimul an hackerii de la Phenian au interprins mai multe atacuri cibernetice care au vizat tranzactii cu monede virtuale. Au reusit astfel sa fure peste 80 milioane de dolari, dar si informatii personale din 36.000 de conturi Bitthumb, una din cele mai…

- Parlamentul European si Consiliul UE au ajuns, vineri, la un acord cu privire la inasprirea regulamentelor pentru combaterea spalarii banilor, modificari prin care vor fi reglementate, in premiera la nivelul blocului comunitar, platformele de schimb pentru bitcoin si alte monede virtuale.…

- Senatorul social-democrat Serban Nicolae a depus 30 de amendamente la Legea privind Statutul magistratilor. Unul dintre acestea abroga prevederea actuala care permite presedintelui sa respinga o singura data numirile procurorilor sefi. In legea actuala la art. 54 (3) se spune ca "Presedintele…

- Volkswagen a adus si in Romania versiunea sport a noului Polo. Potrivit unui comunicat oficial, este disponibila o singura motorizare, cu motor 2.0 TSI pe benzina, capabil sa dezvolte 200 de cai putere. Pretul pentru aceasta versiune este de 21.882 de euro, cu TVA inclus.…

- Intrarom, filiala romaneasca a Intracom Telecom, a primit premiul "Best Industry Manufacturing" in cadrul Galei Comunicatii Mobile organizate saptamana trecuta de catre publicatia "Comunicatii Mobile" in Bucuresti. Intrarom a fost premiata pentru investitia sa durabila si sustinuta in productia…

- Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI a analizat, marti, proiectul de buget pentru anul 2018 al Serviciului si a decis acordarea unui aviz favorabil. Cresterea fata de 2017 va fi, per total, de 13%, iar privind cheltuilelile de personal cresterea este de 29%, a anuntat presedintele…

- O explozie a avut loc luni intr-o autogara din orasul american New York, sute de persoane fiind evacuate, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate locale. Politia din New York a confirmat producerea incidentului si a precizat ca "a intervenit la o explozie de origine incerta produsa…

- Coreea de Nord l-a criticat sambata pe presedintele american Donald Trump pentru decizia sa de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, numindu-l din nou "senil", potrivit agentiei KCNA. De cateva luni, Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-un si-au adus reciproc insulte personale…

- Fostul presedinte georgian, Miahil Saakasvili, a fost arestat vineri la Kiev, capitala Ucrainei, dupa ce marti scapase de politistii care venisera sa-l aresteze, scrie BBC. Arestarea, care a fost anuntata mai intai pe pagina sa de Facebook, a fost confirmata de procurorul general al Ucrainei.…

- Consiliul European a adoptat marti decizia care sanctioneaza faptul ca "Romania nu a actionat in fapt pentru a corecta abaterea semnificativa" de la deficitul bugetar structural, potrivit unui comunicat emis de Consiliu. De asemenea, forul european a emis o noua recomandare, la cererea Comisiei…

- Primul trailer al noului film 'Avengers: Infinity War' a triumfat pe internet cu 37 de milioane de vizualizari, pe contul de Facebook al Marvel Studios, in primele noua ore de la postare. 'Avengers: Infinity War' ii uneste in acelasi film pe toti supereroii din productiile cinematografice…

- Un protest este anuntat chiar pe 1 Decembrie in timpul paradei organizate cu ocazia Zilei Nationale. Sub sloganul "Fara politicieni penali la Parada Militara", organizatorii transmit ca nu vor sa vada la eveniment niciun parlamentar cu probleme penale. In sens contrar, acestia promit…

- Compania Lufthansa a prezentat recent noul design pentru scaunele de la clasa business. Din 2020, acestea vor oferi mai mult spatiu, fiind concepute ca niste tronuri. In plus, pasagerii de la aceasta clasa vor avea de doua ori mai mult spatiu pe care sa isi poata aseza o revista, un laptop…

- Coreea de Nord a anuntat, miercuri, ca a testat cu succes o noua racheta balistica intercontinentala care poate transporta un focos nuclear catre orice tinta din Statele Unite ale Americii. Racheta intercontinentala cu raza lunga de actiune Hwasong-15 a fost lansata cu succes, in baza ordinului…

- Regimul din Coreea de Nord, condus de Kim Jong-Un, a efectuat un nou test balistic, afirma surse militare sud-coreene citate de agentia de stiri Yonhap. "Coreea de Nord a lansat o racheta neidentificata, spre est, din zona Pyongsong/Pyongan", a comunicat Statul Major al armatei sud-coreene.…

- Statele Uniunii Europene au decis luni, prin vot majoritar, prelungirea cu cinci ani a utilizarii controversatului erbicid glifosat. Comisia de Apel a UE s-a reunit luni pentru a lua o decizie. Optsprezece dintre cele 28 de state membre UE au votat in favoarea prelungirii utilizarii erbicidului…

- Flote intregi de drone civile vor putea fi vazute curand pe cerul Marii Britanii. Guvernul de la Londra doreste ca, din 2019, acestea sa transporte consumabile medicale urgente. Astfel, vor fi evitate blocajele din trafic si ar putea sa fie salvate vieti. Cinci orase britanice urmeaza sa fie…

- Arabia Saudita a lansat duminica o coalitie antiterorista formata din 40 de tari musulmane, in principal sunnite, si a promis o lupta neobosita impotriva gruparilor extremiste pana la disparitia acestora din lume, relateaza AFP. Liderul Arabiei Saudite, printul Mohammad bin Salman, a deschis…

- O imagine in care apare Mos Craciun ingenuncheat, iar in spatele sau silueta unui membru al Statului Islamic, cu fata acoperita, pregatit sa-l decapiteze, circula pe o retea de socializare, fiind distribuita de suporterii organizatiei. Aceasta este insotita de un text, prin care se face referire la…

- Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR) a dat publicitatii, vineri, o "Scrisoare de pozitie" cu privire la propunerile legislative de modificare a Codului Fiscal, implementarea mecanismului de plata defalcata a TVA, precum si consolidarea fiscala, mediul de afaceri transmitand, din nou, ingrijorarile…

- Premierul Mihai Tudose a sustinut, joi seara, ca BNR poarta o parte din vina pentru cresterea euro din ultima perioada. Moneda euro a avut maxime istorice in cursul lunii noiembrie, cea mai ridicata cotatie fiind de 4,6551 lei, in 21 noiembrie. Intrebat de ce creste euro, premierul…

- Senatorul PSD, Ioan Vulpescu, a propus un amendament la proiectul de lege privind OUG de modificare a Codului Fiscal, prin care contribuabilii care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala sa nu datoreze contributii pentru asigurarile sociale, cat timp sunt si salariati.…

- Biroul executiv al Blocului National Sindical va organiza un protest in Bucuresti in data de 12 decembrie, a anuntat, marti, Dumitru Costin, liderul BNS. Acesta a declarat ca principalele lor nemultumiri sunt legate de masurile fiscale si de Legile Justitiei si tocmai de aceea BNS se va alatura…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a intalnit luni seara cu presedintele sirian Bashar al-Assad in statiunea Soci, in sud-vestul Rusiei, cu doua zile inaintea unui summit tripartit Rusia-Iran-Turcia privind Siria, a anuntat marti Kremlinul. "Vladimir Putin a purtat negocieri cu presedintele…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) are un deficit de personal de 10% dupa ce in acest an au plecat foarte multi angajati. In luna septembrie, Fiscul opera cu 24.677 de angajati, adica cu 10% mai putin decat numarul de posturi, informeaza Profit.ro. Practic, peste 3.300…

- Cofondatorul Microsoft Bill Gates a anuntat ca vrea sa se alature luptei impotriva maladiei Alzheimer, astfel incat a investit 50 de milioane de dolari intr-un fond al carui scop sunt cercetarile impotriva dementei in general. "Cred ca putem schimba destinul bolii Alzheimer. De aceea vreau…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a numit luni un fost sef al gigantului farmaceutic american Eli Lilly, Alex Azar, la conducerea Ministerului Sanatatii. "Ma bucur sa anunt ca il numesc pe Alex Azar viitor secretar al sanatatii. El va fi o stea pentru imbunatatirea ingrijirilor medicale…

- Richard Browning e un inventator britanic care si-a creat un costum cu motor. Cu acesta a si depasit un record. Daca nu stii cum ai putea ajunge usor din centru la Pipera, poate ti-ar trebui aceasta inventie venita direct din Marea Britanie. Te ia pe sus, zboara si te duce unde ai nevoie,…

- Este foarte important ca toate masurile fiscale sa aiba in spate un studiu minutios de impact, iar scopul lor ar trebui sa fie reducerea graduala a deficitelor bugetare, a declarat Alejandro Hajdenberg, reprezentantul FMI pentru Romania si Bulgaria. "Politica fiscala trebuie sa aiba ca scop…

- Un nou protest se anunta in Piata Victoriei, la doar cateva ore dupa incheierea celui desfasurat chiar in timpul sedintei de Guvern in care Executivul a adoptat controversatele masuri fiscale. Protestul de miercuri seara va incepe la ora 19:00 si se numeste "In strada azi! Guvernul a adoptat…

- Mai multe alerte cu bomba s-au inregistrat luni in Japonia, un fapt foarte rar in arhipelag, in timp ce presedintele american Donald Trump se afla in vizita oficiala in aceasta tara. Cu toate acestea, nu a fost gasita nicio urma de explozivi si nu a fost facuta nicio arestare, potrivit politiei…

- Un atacator a deschis focul asupra enoriasilor adunati duminica la slujba intr-o biserica din Texas, SUA, iar multi dintre cei prezenti au fost ucisi. Atacul a avut loc in mica localitate Sutherland Springs din Wilson County, Texas, unde oamenii erau adunati la biserica baptista, informeaza…

- Un angajat de la Twitter, aflat pe punctul de a pleca din companie, a dezactivat contul personal al presedintelui american Donald Trump. Joi, catre ora locala 19:00 (vineri, 1.00, ora Romaniei), vizitatorii contului @realDonaldTrump au fost intampinati de mesajul "Ne pare rau, aceasta pagina…

- Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP) le recomanda romanilor din Catalonia sa ramana in contact cu reprezentantii autoritatilor de la Bucuresti si sa semnaleze toate situatiile in care le-ar putea fi afectata propria securitate, in contextul recentelor evenimente din regiunea spaniola.…

- Un peisaj rural din Romania, surprins cu aparatul foto de o tanara romanca ce traieste la Londra, a castigat saptamana aceasta concursul "Big Picture" organizat de The Telegraph, in urma votului dat de cititori. In plus, Diana Buzoianu (foto) a obtinut ca premiu un aparat foto profesionist,…

- La aceasta ora, ar trebui sa nu mai vina ca o surpriza faptul ca activitatea ta online este supravegheata de catre autoritati si hackeri. Majoritatea laptopurilor moderne au o camera web. Acelasi principiu de design se aplica si in cazul sistemelor all-in-one. Probleme apar in momentul in…

- Cel mai asteptat device Apple e disponibil si la cei mai mari trei operatori din Romania. Desi te-ai astepta ca pretul iPhonex sa fie putin mai mare decat pe piata libera, exista si surprize, scriu cei de la Playtech.ro. Device-ul Apple vine si in Romania pe 3 noiembrie, cu precomanda care…

- Banca Nationala a anuntat, prin vocea viceguvernatorului Eugen Nicolaescu, faptul ca este gata sa renunte la Arenele BNR, dar si la stadionul Cotroceni. Nicolaescu spune ca BNR este pregatita sa cedeze facilitatile cu destinatie sportiva pe care le are in proprietate, insa cere la schimb terenuri.…

- Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, si Theresa May, premierul Marii Britanii, au stabilit, luni seara, intensificarea negocierilor pe tema Brexit in urmatoarele luni, informeaza site-ul agentiei Reuters. Intrevederea, care a durat aproximativ doua ore, "a fost constructiva…

- Grupul auto german Daimler a rechemat luni la service peste un milion de autoturisme si SUV-uri Mercedes-Benz vandute la nivel global, pentru solutionarea unei posibile probleme provocate de umflarea accidentala a airbag-urilor. Actiunea vizeaza 495.000 de vehicule din SUA, 400.000 din Marea…

- Peste 1.000 de soldati sunt in asteptare, gata sa intervina daca furtuna Ophelia va face probleme in Marea Britanie. Locuitorii au fost avertizati ca vantul de pana la 130 de kilometri pe ora le poate pune vietile in pericol. Se asteapta ca luni sa fie lovite de furtuna vestul si nordul Angliei,…

- Larry Flint, cel care a pus bazele revistei Hustler, ofera o recompensa de 10 milioane de dolari oricui detine informatii care ar duce la caderea presedintelui american, Donald Trump. Oferta a fost publicata, duminica, de The Washington Post. Full page ad in the Washington Post today.…

- Desi este obligatorie prin lege de 7 ani, doar 20% dintre romani isi cumpara o asigurare pentru locuinta, asa ca un deputat PSD propune un proiect de act normativ prin care aceasta sa fie platita anual, odata cu impozitul pe casa. "M-am gandit ca aceste asigurari sa fie platite odata cu impozitul…

- Incepand cu 1 octombrie 2017, autorizatiile de securitate la incendiu devin obligatorii, fara a se mai aplica termenul de gratie acordat pentru intrarea in legalitate a constructiilor puse in functiune in lipsa respectivei autorizatii. Conform prevederilor legale, punerea in functiune fara…

- Angajatii de la Compania Municipala Durabila, printre care doi psihologi si doi purtatori de cuvant, recent infiintata la dorinta primarului general Gabriela Firea, vor avea salarii impresionante, dezvaluie Realitatea TV. In replica, Primaria Capitalei spune ca salariile respecta legea si se incadreaza…