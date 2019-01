Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, intr-un interviu la RFI, ca Guvernul nu ar fi trebuit sa adopte OUG privind masurile fiscale cu doar cateva zile inainte de terminarea anului calendaristic si fiscal. El precizeaza ca Uniunea nu sustine aceste masuri luate brusc si fara o dezbatere.Citește…

- Președintele UDMR Kelemen Hunor a declarat joi, ca raspuns pentru liderul USR Dan Barna, care a spus ca UDMR este parte a problemei in care a ajuns Romania in 29 de ani, ca nu ar trebui folosite etichete, deoarece UDMR nu spune ca USR e partid de securiști."Faptul ca unul dintre liderii opoziției…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anuntat miercuri ca parlamentarii Uniunii vor fi prezenti joi in Parlament, in sala plenului, la motiunea de cenzura, dar nu vor vota. Fara voturile UDMR, si cel mai probabil avand sustinerea minoritatilor nationale, actuala majoritate nu are emotii in privinta sanselor…

- Presedintele UDMR Kelemen Hunor a afirmat, miercuri, la Parlament, ca persoanele cu dizabilitati trebuie cuprinse in legea pensiilor, adaugand ca in prezent exista discutii cu privire la aceasta tema.

- Președintele PSD Liviu Dragnea a avut, miercuri, o discuție in format restrans cu președintele UDMR, Kelemen Hunor.Discuția la care a participat și liderul senatorilor UDMR, Cseke Attila, a avut loc pe un culoar lateral, mai retras, al plenului Camerei Deputaților, și a durat aproximativ zece…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, asteapta sustinerea tuturor fortelor politice din Parlament pentru proiectul de lege care se refera la preluarea in legislatie a unor puncte din Rezolutia de la Alba Iulia, spunand „Sa nu va fie frica, frati romani, ca nimeni nu vrea sa fure Ardealul”.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marti, la evenimentul "Drumul catre Sibiu - Un pas mai aproape", organizat de reprezentanta Comisiei Europene la Bucuresti, ca formatiunea pe care o conduce e pro-europeana, dar asta nu inseamna ca trebuie ignorate problemele UE.

- UDMR este al cincilea partid care are consultari cu președintele Klaus Iohannis, pe tema modificarii legislației in domeniul justiției, dupa USR. Inaintea discuțiilor de la Cotroceni, șeful statului a spus ca nu intenționeaza sa faca un pact pe justiție, insa vrea sa fie mediator intre partide, informeaza…