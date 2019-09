Stiri pe aceeasi tema

- "In acest moment nu alegerile anticipate parlamentare ne lipsesc, ci determinarea, responsabilitatea opozitiei de a guverna, daca pica actualul guvern. Mai intai opozitia trebuie sa vrea cu adevarat sa pice guvernul, dupa care, in caz de reusita, trebuie sa vrea sa guverneze", a declarat Kelemen…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor susține ca moțiunea de cenzura la adresa Guvernului Dancila ar fi trebuit sa fie depusa saptamana trecuta."Eu aș fi vrut sa fie depusa moțiunea de cenzura saptamana trecuta, nu peste doua saptamani. (…) Daca vine premierul și trece restructurarea guvernului cu 233…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor a explicat, la Adevarul Live, ca va sustine motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila fara nicio conditie, insa e de parere ca liberalii au pierdut timpul pana acum. Presedintele UDMR a subliniat ca formatiunea maghiara nu sustine anticipatele si le transmite celor…

- Alianța USR PLUS a cerut luni președintelui Iohannis și Opoziției politice sa semneze un pact prin care alegerile anticipate sa fie declanșate imediat dupa alegerile prezidențiale și sa aiba loc odata cu alegerile locale de pe 6 iunie 2020. „Guvernul Dancila nu mai are nici majoritate, nici legitimitate,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, ca, dupa refuzul presedintelui Iohannis de a accepta remanierea guvernului si dupa ce a cerut reconfirmarea acestuia in parlament, solutiile sunt fie demisia executivului, fie o motiune de cenzura si instalarea unui nou guvern,…

- Kelemen Hunor declara ca UDMR nu va sustine un eventual Guvern minoritar PSD: ”Noi am luat o decizie in mai, cand am spus inainte de europarlamentare ca nu sustinem Guvernul PSD-ALDE, nu s-a schimbat nimic de atunci. Noi am votat o motiune de cenzura in iunie, nu a trecut motiunea de cenzura nici…

- Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, a declarat saptamana trecuta ca, in cazul in care partidul ii va cere, va candida la alegerile prezidentiale, dar, "in acest moment, optiunea sa este de a merge 'in spatele altui candidat'". "Nu am luat inca in calcul acest lucru, am considerat…

- Opozitia castiga alegerile de la Istanbul. Candidatul Opozitiei a obtinut aproape 54 la suta din voturi, si l-a invins astfel categoric pe candidatul formatiunii presedintelui Recep Erdogan. Si precedentul scrutin, in martie, a fost castigat de Opozitie.