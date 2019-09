„Avem o problema cand vorbim de politica externa și de mandatul dat de ambasadori, fiidca exista președintele Romaniei și exista prim-ministru și ministrul de Externe, adica Guvernul. Ambele instituții au un rol important in ceea ce privește coordonarea politicii noastre externe, dar in ultima perioada am vazut ca nu exista o coordonare", a declarat Kelemen Hunor la Digi24.

„Din primavara, nu s-a schimbat punctul nostru de vedere. Am spus ca, daca a obținut prima data votul in acea comisie, apoi in comsiiile de specialitate din Parlament, in Parlament și apoi in COREPER, ținand cont…