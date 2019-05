Stiri pe aceeasi tema

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca decizia Uniunii de a nu mai susține guvernul Dancila ramane in vigoare. Totodata, Kelemen a spus ca, in cazul in care UDMR va fi invitata sa contribuie la textul unei moțiuni de cenzura, o va face. ”Saptamana trecuta, inainte de alegeri, dar nu are nicio…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marti ca asteapta o motiune de cenzura impotriva guvernului si a afirmat ca formatiunea sa politica are propuneri care sa fie introduse in textul motiunii.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat marti ca liberalii vor depune o motiune de cenzura in aceasta sesiune parlamentara, daca Guvernul Dancila nu va demisiona. “Romanii, in majoritate zdrobitoare, nu mai vor ca la putere sa fie PSD. (…) Din ...

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, vineri, ca decizia Uniunii este de a lasa coalitia PSD-ALDE sa arate ca are majoritate, in cazul unei eventuale restructurari a Guvernului, care va presupune un vot in Parlament. "UDMR va lasa coalitia PSD-ALDE sa arate ca are majoritate. Noi nu am luat…

- Anton Anton a declarat, in cadrul dezbaterii moțiunii prin care liberalii ii cer demisia, ca textul moțiunii nu poate fi numit document pentru ca este plin de injurii și anunța sfarșitul lumii. Ministrul Energiei a mai spus ca aleșii PNL „au redus limba romana la prea puține cuvinte și substanța”…

- Opozitia laburista britanica va forta supunerea la vot a unei motiuni de cenzura in cazul in care premierul Theresa May pierde din nou in parlament votul asupra acordului de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana, a anuntat duminica liderul Partidului Laburist, Jeremy Corbyn, potrivit Reuters,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marti ca formatiunea sa nu-l va sustine pe ministrul Justitiei, Tudorel Toader, în cazul motiunii simple îndreptate împotriva sa si ca parlamentarii Uniunii îl vor sanctiona prin vot.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anuntat, marti seara, intr-o emisiune la TVR 1, ca deputatii UDMR nu il vor sustine pe Tudorel Toader la votul motiunii simple a opozitiei, care va fi dat...