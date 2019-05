Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a discutat, marți, cu liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, despre reabilitarea monumentelor din Cimitirul Internațional al Eroilor de pe Valea Uzului. Liderul UDMR și-a exprimat nemulțumirea și a afirmat ca trebuie gasita o soluție.

„Am vrut sa dam un semnal: situația din Valea Uzului din județul Harghita. Cum bine știți eu saptamana trecuta am scris o scrisoare premierului Dancila, am scris o scrisoare celor doi președinți, domnul Tariceanu și domnul Dragnea și astazi am discutat acum cu domnul Tariceanu un pic mai detaliat despre aceasta situație…