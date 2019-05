Karolina Pliskova, campioana la Roma 2019

Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea ceha Karolina Pliskova, locul 7 WTA si cap de serie 4, s-a calificat, sambata, in finala turneului de la Roma, cu premii de 3,4 milioane de euro, si o va depasi pe Simona Halep in clasamentul mondial daca va castiga competitia.Pliskova a invins-o in semifinale pe sportiva din Grecia…

- Mihaela Buzarnescu (29 WTA) a obținut, joi, calificarea in optimile de finala ale turneului de la Roma, iar sportiva din Romania o va intalni, tot astazi, pe Naomi Osaka, liderul din clasamentul WTA potrivit mediafax. In turul secund, Buzarnescu a trecut de Julia Goerges (18 WTA), dupa ce…

- Un roman este suspectul principal intr-o crima aproape perfecta ce a socat Italia. Tanarul, in varsta de 26 de ani, ar fi ucis o fosta campioana la atletism, pentru ca aceasta nu-i raspundea la avansuri.

- Ana Maria Popescu a urcat pe locul 1 mondial in clasamentul individual FIE la spada feminin. Sportiva legitimata la Steaua are 176 de puncte si este urmata de Mara Navarria (Italia) si Man Wai Vivian Kong (Hong Kong), conform Mediafax.La varful lui, clasamentul arata astfel: 1. Ana…

- Campioana olimpica Ana Maria Popescu a castigat medalia de aur la Grand Prixul de spada de la Budapesta, in proba individuala.Sportiva de la CSA Steaua a trecut pe rand de Maria Obrtsova (Rus) – scor 15-11, de Katharine Holmes (SUA) - 15-12, de Auriane Mallo (Fra) - 15-9 si de Kelley Hurley…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu a obtinut prima sa victorie din 2019, marti, in prima runda a turneului WTA de la Acapulco (Mexic), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari, 6-4, 6-2 cu australianca Daria Gavrilova. Buzarnescu, victorioasa dupa o ora si 26 de minute, a pus astfel capat…

- Simona Halep a urcat 23 de pozitii si a ajuns pe 12, cu 546 de puncte acumulate in acest an, dupa ce a jucat finala la Doha. Daca ar fi castigat turneul, Simona Halep ar fi intrat in Top 8. Sportiva noastra ar fi putut intra in top 8 in cazul in care ar fi castigat finala de la Doha, dar acest…