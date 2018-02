Justiţia franceză a confirmat EXCLUDEREA lui Jean Marie Le Pen din propriul său partid, Frontul Naţional Curtea de apel de la Versailles a apreciat in decizia comunicata vineri ca excluderea lui Le Pen din randurile FN, in august 2015, de catre biroul executiv al acesteia "nu are efect asupra calitatii sale de presedinte de onoare", intrucat statutul FN nu prevede ca aceasta functie pur onorifica sa fie rezervata "doar membrilor".



