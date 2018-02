Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal din Turcia a condamnat vineri la închisoare pe viata trei ziaristi renumiti care erau acuzati de legaturi cu tentativa de lovitura de stat din iulie 2016, au relatat media turce preluate de AFP si Reuters.

- Un militar și complicele acestuiau au primit pedepse mai aspre, dupa ce procurorii au contestat sentinta de condamnare anterioara, noteaza Noi.md. Potrivit probelor, in februarie 2017, un militar in termen, a parasit samovolnic teritoriul unitatii militare situata in mun. Chisinau. Citeva zile mai tirziu,…

- Curtea de Apel Bucuresti a dat miercuri primele sentinte in dosarul retrocedarilor de la ANRP. Fostul sef ANI, Horia Georgescu, si avocata Ingrid Mocanu au fost condamnati la cate 4 ani de inchisoare. Decizia nu este definitiva.

- Procurorii din Turcia au cerut, miercuri, inchisoare pe viata pentru 267 de persoane suspectate ca au participat la tentativa de lovitura de stat din Turcia din 2016 si pentru presupuse legaturi cu reteaua FETO condusa de clericul Fethullah Gulen, relateaza agentia Anadolu, potrivit

- Sapte romani au fost condamnati la ani grei de inchisoare in Marea Britanie pentru frauda cu carduri bancare, cu un prejudiciu de peste 3 milioane de euro.Pedeapsa cea mai mare, de 11 ani de inchisoare, a primit o cel considerat creierul gruparii de infratori. El proiecta dispozitivele amplasate pe…

- Sebastian și Cristian Sandulache sunt șefii unui clan roman dedicat prostituției. Prinși de autoritați, proxeneții s-au ales cu 600 de ani de inchisoare. Din pacate, au sfidat și pacalit oamenii legii și au scapat ușor, platind o cauțiune cu bancnote false.

- Viata nu este comoda nici in cel mai bogat sector din Bucuresti. Zeci de mii de oameni din cartierele Chitila, Sisesti sau Bucurestii Noi platesc taxe in Sectorul 1 dar sunt condamnati sa inhaleze un aer otravit. Cu toti dau vina pe groapa de gunoi Rudeni-Chiajna. Localnica: Miroase foarte urat. Nu…

- Doi tineri, implicati intr-un scandal si condamnati de instanta la 2 ani si 6 luni de inchisoare, au fost depusi in penitenciar. Politistii calaraseni au pus in aplicare masura educativa, privativa de libertate, pronuntata pe numele celor doi.

- O instanta din Turcia a condamnat, miercuri, 64 de militari la inchisoare pe viata pentru implicarea in tentativa esuata de lovitura de stat din 15 iulie 2016, relateaza site-ul agentiei Reuters. Alte 100 de persoane au fost achitate in acelasi dosar. Potrivit deciziei instantei, cei condamnati la inchisoare…

- Un tribunal regional din Rusia l-a eliberat dintr-o inchisoare cu regim special pe Anvar Masalimov, in varsta de 63 de ani, care executa o pedeapsa de inchisoare pe viata, informeaza presa de la Moscova. Este pentru...

- Un tribunal din Ankara a condamnat miercuri la inchisoare pe viata 64 de ofiteri si elevi ai unei academii militare din capitala tarii, pentru implicare in tentativa esuata de puci din iulie 2016, a relatat agentia Anadolu, citand o sursa judiciara, transmite Reuters. Alti 100 de inculpati au fost…

- Barbatul care a intrat cu o camioneta in musulmani, in apropiere de Moscheea din Finsbury Park, la Londra, in iunie 2017, a ucis un barbat si a ranit alte 12 persoane, a fost condamnat vineri la inchisoare pe viata, relateaza AFP. Darren Osborne, un galez in varsta de 48 de ani, a pledat nevinovat…

- Un tribunal din Turcia a condamnat miercuri trei cetateni sirieni la inchisoare pe viata pentru complicitate la un atentat sinucigas comis in ianuarie 2016 in centrul orasului Istanbul, in care au fost ucisi 12 turisti germani, relateaza DPA si AFP. Tribunalul i-a condamnat pe cei trei sirieni pentru…

- Judecatorii lugojeni au pronuntat primele sentinte in cazul a trei indivizi care la mijlocul lunii noiembrie au furat banii unui lugojean dupa ce i-au pus acestuia cutitul la gat. Atacul a avut loc pe strada Dobrogeanu Gherea din Lugoj, iar tinerii au fugit cu 250 de lei, bani pe care victima i-a avut…

- Șapte persoane au fost condamante in dosarul Dosarul Sclavilor de la Berevoești. Inculpații au primit pedepse intre 4 ani si 8 luni de inchisoare cu executare si 13 ani de inchisoare cu executare.

- Cei doi tineri britanici care l-au ucis pe românul Razvan Sîrbu, 21 de ani, într-o padure, au fost condamnați la închisoare pe viața. Alex Macdonald, 19 ani, a fost condamnat la închisoare pe viața, în timp ce Charlie White, 19 ani, va fi obligat sa execute…

- La aproape opt luni de la comiterea oribilei crime, ucigasii lui Razvan Sirbu, un tanar din Iasi in varsta de 21 de ani, au fost condamnati la inchisoare. Charlie White, un tanar de 19 ani, va sta la inchisoare cel putin 16 ani pana cand va putea fi eliberat conditionat, in timp ce Alex Macdonald…

- Un numar de 21 de traficanti de etnobotanice din cinci judete si Bucuresti, membri ai unei grupari infractionale care a actionat in perioada 2011 - 2012, au fost condamnati definitiv, la inchisoare, la Curtea de Apel Alba Iulia. Decizia a fost pronuntata luni, 15 ianuarie 2018. 10 dintre inculpati sunt…

- Autoritatile turce au reincadrat printr-un decret-lege peste 1.800 de functionari care au fost destituiti in cadrul epurarilor lansate dupa puciul esuat din iulie 2016, a anuntat vineri agentia de presa Anadolu, preluata de AFP. Aceste 1.823 de persoane au fost initial destituite dupa…

- Magistratii Tribunalului Constanta s au pronuntat azi intr un dosar in care mai multe persoane au fost trimise in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta. Potrivit unor surse apropiate anchetatorilor, cei in cauza, noua la numar, i ar fi determinat pe crescatorii de animale…

- Pavel Laurentiu Durleci, in varsta de 21 de ani, a murit vineri noapte, decesul fiind declarat de catre medicii din cadrul Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Judetean din Pitesti. Surse judiciare au declarat, sambata, pentru News.ro ca barbatuls a fost adus din Penitenciarul Colibasi…

- Doi criminali au recidivat dupa eliberarea condiționata și au luat alte vieți: este cazul lui Fanel Milea originar din comuna braileana Viziru, care a reușit rara „performanța” de a fi condamnat pe viața a doua oara, și al lui Leonard Stan, care s-a reintors dupa gratii pentru omor, dupa ce in urma…

- Un sofer roman in varsta de 40 de ani, domiciliat la Freiburg, in sud-vestul Germaniei, a fost condamnat vineri la inchisoare pe viata de un tribunal din Freiburg, fiind gasit vinovat de violarea si asasinarea unei tinere alergatoare in noiembrie 2016, scrie digi24.ro.

- Patru cetateni romani au fost condamnati la pana la 21 de luni de inchisoare dupa ce au furat bunuri in valoare de aproximativ 300,000 de dolari din vehicule utilitare ale postei, cand acestea se aflau in miscare, informeaza site-ul cotidianului The New York Times.

- Un tribunal din Silivri, in apropiere de Istanbul, i-a condamnat pe cei 15 pentru tentativa de rasturnare a ordinii constitutionale prin recurgere la violenta si forta. Ei sunt acuzati ca ar fi incercat sa ocupe sediul Partidului Justitiei si Dezvoltarii (AKP, la guvernare) in timpul loviturii de…

- Cincisprezece fosti militari au fost condamnati miercuri la inchisoare pe viata pentru ca au incercat sa ocupe sediul partidului presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan de la Istanbul in timpul tentativei de lovitura de stat din iulie 2016, a anuntat agentia de presa Anadolu, relateaza AFP. Un tribunal…

- Un student din Iași, care și-a injunghiat mortal doi colegi și a dat foc unei camere de camin in 2015, și-a primit sentința data de judecatorii de la Tribunalul Iași. Aceștia au decis ca tanarul sa-și petreaca tot restul vieții dupa gratii. Decizia nu este inca definitiva șși poate fi atacata la…

- Presedintele Tanzaniei, John Magufuli, a gratiat un cantaret si pe fiul acestuia, care fusesera condamnati la inchisoare pe viata pentru violarea a 10 fete cu varste cuprinse intre sase si opt ani, scrie Reuters.

- Un procuror turc a cerut luni pedepse cu inchisoarea pe viata pentru trei jurnalisti judecati in legatura cu lovitura de stat esuata din iulie 2016 din Turcia, a informat agentia de presa Anadolu, relateaza AFP. Fratii Ahmet si Mehmet Altan, precum si jurnalista Nazli Ilicak, sunt acuzati ca ar fi…

- Patruzeci si opt de fosti militari argentinieni au fost condamnati miercuri la inchisoare, dintre care 29 pe viata, pentru crime comise la Scoala Mecanica a Marinei (ESMA), principalul centru de tortura al Argentinei conduse de generalul Jorge Rafael Videla, aflat la putere intre 1976 si 1981), relateaza…

- 28 de militari turci au fost condamnati la inchisoare pe viata pentru ca au participat la tentativa de lovitura de stat din Turcia. Soldatii sunt acuzati de incalcarea Constitutiei.Intre timp, la un an de la puciul esuat din 16 iulie, epurarile in Turcia continua.

- O cheama Cyntoia Brown si a fost condamnata la inchisoare pe viata. Motivul? La 16 ani, fata l-a ucis pe barbatul care o forța sa se prostitueze. Vedetele de peste Ocean lupta acum ca tanara sa fie eliberata. Cyntoia are 29 de ani, iar de 13 ani se afla dupa gratii. Tot ca intr-o inchisoare traia si…

- Rihanna, Cara Delevingne si alte vedete s-au alaturat unei campanii virale in retelele sociale prin care sustinatorii acesteia cer eliberarea din inchisoare a unei tinere din Tennessee, dupa ce aceasta a fost condamnata pe viata in 2006.

- Fostul lider militar al sarbilor din Bosnia, Ratko Mladic, condamnat miercuri la inchisoare pe viața pentru genocid in masacrul din 1995 de la Srebrenica, cand au fost uciși 8.000 de baieți și barbați musulmani, și crime impotriva umanitații, va face apel la sentința Tribunalului Penal Internațional…

- Judecatorii Curtii de Apel Constanta au admis azi cererea de transfer intr un penitenciar pe teritoriul Romaniei a unui imigrant roman din Italia, condamnat initial la inchisoare pe viata, pentru crima. Azi, instanta a recunoscut sentinta penala nr.790 2012 pronuntata la data de 04.11.2012 de Judecatorul…

