Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor, cheama Comisia Europeana in judecata la Tribunalul UE pentru a anula raportul OLAF, care constata frauda de fonduri europene in dosarul Tel Drum, raport care l-a adus in fata procurorilor DNA. Potrivit site-ului Tribunalului UE, dosarul Dragnea v Commission…

- Magistratii din cadrul Sectiei I Civile din Tribunalul Constanta s au pronuntat ieri in dosarul in care Printul Paul Philippe al Romaniei a chemat in judecata Orasul Eforie prin primar, THR Marea Neagra SA parat . Tot in prezenta cauza, Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului este chemata…

- Avocatul Elenei Udrea, Veronel Radulescu, a depus o cerere la ICCJ prin care solicita preschimbarea termenului la care ar urma sa se judece contestatia in anulare, urmand a se dezbate, in prima faza, cererea de suspendare a executarii pedepsei."Facem o mișcare normala. Am facut o cerere de…

- Gigi Christian Chiru, fost senator, a contestat decizia Judecatoriei Constanta prin intermediul careia s a dispus inceperea judecatii sale in dosarul in care este acuzat de ucidere de culpa. Primul termen al contestatiei a fost stabilit pentru data de 14 ianuarie. In prezenta cauza mai este judecat…

- Autorul talhariei din scara unui bloc din Alba Iulia, Dragoi Nicolae, a fost trimis in judecata de procurori pentru comiterea infractiunii de talharie calificata. Dosarul a fost inregistrat la Judecatoria Alba Iulia in 12 decembrie 2018.

- Situatie mai rar intalnita, la Tribunalul Bucuresti: dosarul Tel Drum, trimis de DNA in judecata in decembrie 2017, a avut luni al 16-lea termen de camera preliminara, iar judecatorii au decis amanarea pronuntarii pentru 17 decembrie. Astfel, abia peste o saptamana, la al 17-lea termen, s-ar putea…

- Noul termen de judecata in cazul contestatiei licitatiei pentru acordarea contractului de construire a variantei de ocolire Timisoara Sud a fost stabilit pentru 8 noiembrie. Dosarul a fost initial respins de completul de judecata al Curtii de Apel Bucuresti, acolo unde fusese trimis ca urmare a declinarii…

- Potrivit noilor modificari adoptate azi cu privire la legile justitiei, a fost amanata prevederea referitoare la pensionarea anticipata a magistratilor si se mareste vechimea necesara pentru functiile de conducere in DNA si DIICOT de la 8 la 15 ani. De...