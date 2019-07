Liderul opozitiei venezuelene, Juan Guaido, a anuntat duminica reluarea dialogului, in prezent suspendat, dintre opozitie si guvernul Nicolas Maduro in Barbados, fara sa precizeze data la care vor avea loc aceste negocieri, transmite AFP. Aceasta reuniune cu "reprezentanti ai regimului uzurpator" pe insula din Caraibe va trebui "sa stabileasca negocierile in vederea iesirii din dictatura", a declarat intr-un comunicat Juan Guaido, recunoscut ca presedinte interimar al Venezuelei de peste 50 de tari. Noile negocieri, a treia runda cu incepere din mai, trebuie, in opinia lui, sa atinga trei obiective:…