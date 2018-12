JP Cooper lanseaza piesa “Cheerleader”

JP Cooper continua seria declaratiilor de dragoste adresate proaspetei sale sotii si lanseaza chiar piesa pe care artistul a cerut-o in casatorie pe iubita sa, “Cheerleader”. Anul acesta, in cadrul festivalului Eletric Castle, JP Cooper a sustinut un concert emotionant, in urma caruia a ramas uimit de primirea pe care fanii din Romania i-au oferit-o. La vestea ca single-ul sau, “She’s On My Mind”, a fost no.1 in topurile radio, artistul a promis ca va reveni in tara noastra cu prima ocazie pe care o va avea. In spiritul noii piese, “Cheerleader”, si a succesului inregistrat de artist pana acum…