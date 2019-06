John Diamond revine in atenția ascultatorilor cu un noul single intitulat “Fa-ți viața frumoasa”, single cu un vibe pozitiv potrivit sezonului estival. Proiectul este o colaborare foarte interesanta cu prietenul lui -Syan Lion- interpret de muzica Raggae-Hip-Hop, impreuna au compus acest cantec inca din luna Decembrie 2018, special pentru vara, cand Syan Lion a venit la studio la John Diamond in București pentru a face impreuna aceasta colaborare. Baieții au facut și un videoclip filmat jumatate in Italia (parțile lui Syan Lion) și jumatate in Romania (John Diamond) care etaleaza peisaje exotice…