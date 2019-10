Stiri pe aceeasi tema

- Liderul senatorilor UDMR, Cseke Attila, a declarat, la RFI, ca parlamentarii formatiunii vor vota motiunea de cenzura, dar nu "la vedere", intrucat "increderea este foarte importanta la noi". "UDMR-ul nu doreste sa intre intr-un Guvern politic de tranzitie", a precizat el.

- Liderul grupului minoritatilor nationale, Varujan Pambuccian, a anuntat, miercuri, ca jumatate dintre deputatii grupului vor vota in favoarea motiunii de cenzura. "Jumatate din membrii grupului vor vota motiunea de cenzura", a precizat el pentru AGERPRES. Pambuccian a mentionat ca deputatii grupului…

- Liderul grupului deputatilor PMP, Emil Pascan, considera ca depunerea, marti, a motiunii de cenzura reprezinta un moment de "restart politic" pentru Romania, potrivit Agerpres."PMP considera ca asistam la un moment de restart politic pentru Romania. Este vorba de un Guvern toxic, care a facut…

- Senatorul PNL de Timis, Alina Gorghiu, a lansat, vineri, un apel la parlamentarii care au semnat motiunea de cenzura la adresa Cabinetului Dancila "sa nu cedeze presiunilor si promisiunilor PSD", specifice unui guvern care "isi traieste ultimele zile". "Fac apel la toti colegii mei parlamentari…

- Liderul liberalilor, Ludovic Orban, a spus din nou, miercuri seara, la Digi 24, ca s-au adunat 237 de semnaturi pentru sustinerea motiunii de cenzura si ca mai sunt discutii cu alti parlamentari. "Astazi am reusit sa strangem 237 de semnaturi, patru peste numarul de voturi necesar pentru reusita motiunii…