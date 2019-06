Stiri pe aceeasi tema

- Laura Georgeta Coman si Alin George Moldoveanu au ratat calificarea in finala probei de pusca aer comprimat 10 m echipe mixte, sambata, la Jocurile Europene de la Minsk. Laura Coman, campioana europeana la aceasta proba si portdrapelul Romaniei la ceremonia de deschidere de vineri seara, si Alin Moldoveanu,…

- * Editia a doua a Jocurilor Europene va debuta vineri la Minsk si va reuni, pana pe 30 iunie, 4.022 sportivi din 50 de tari, dintre care 123 din Romania. Reprezentantii Romaniei vor concura la toate cele 15 sporturi si discipline sportive din program: atletism, baschet 3x3, badminton, box, ciclism,…

- Editia a doua a Jocurilor Europene va debuta vineri la Minsk si va reuni, pana pe 30 iunie, 4.022 sportivi din 50 de tari, dintre care 123 din Romania. Reprezentantii Romaniei vor concura la toate cele 15 sporturi si discipline sportive din program: atletism, baschet 3x3, badminton, box,…

- Membrii Comitetului Executiv al Comitetului Olimpic si Sportiv Roman au aprobat componenta finala a lotului care va reprezenta Romania la Jocurile Europene (JE), competitie multisport care va avea loc la Minsk, in Belarus, in perioada 21-30 iunie. Reprezentantii Romaniei vor concura la toate cele 15…

- Membrii Comitetului Executiv al Comitetului Olimpic si Sportiv Roman au aprobat componenta finala a lotului care va reprezenta Romania la Jocurile Europene (JE), competitie multisport care va avea loc la Minsk, in Belarus, in perioada 21-30 iunie.Reprezentantii Romaniei vor concura la toate…

- Romania va participa cu o delegatie de 123 de sportivi la Jocurile Europene de la Minsk (Belarus), in perioada 21-30 iunie, potrivit unui comunicat remis AGERPRES de Comitetul Olimpic si Sportiv Roman. Componenta lotului pentru a doua editie a competitiei polisportive a fost aprobata de…

- Romania participa cu șase sportivi la Openul de tenis de masa din Hong Kong, competitie care are loc in perioada 4-9 iunie.Delegatia tricolora o are in cap de lista pe Eliza Samara, alaturi de constanteanca mai facand deplasarea Bernadette Szocs, Daniela Dodean Monteiro, Irina Ciobanu, Ovidiu Ionescu…

- Echipa masculina de tenis de masa a Romaniei a castigat Grupa 1 din faza a doua a preliminariilor Campionatelor Europene de tenis de masa 2019, duminica, dupa ce a invins Serbia cu scorul de 3-1, in sediul Televiziunii Romane din Bucuresti, corpul Pangratti. Vicecampionul european Ovidiu Ionescu a adus…