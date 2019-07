Jocurile de noroc, in atentia politiei. Amenzi de peste 1.000.000 de lei

Stiri pe aceeasi tema

- Cele 31 de persoane, cercetate de politistii din Constanta pentru furturi din locuinte, au dat lovituri in orase din 15 judete, in urma perchezitiilor politistii confiscand sapte autoturisme, 15.000 de euro, bijuterii din aur, zeci de telefoane mobile si cartele telefonice, anunța news.ro.Potrivit…

- Un ieșean in varsta de circa 40 de ani s-a sinucis noaptea trecuta. El se pare ca a pierdut o suma mare la jocurile de noroc și a decis sa-și incheie conturile cu viața. Se pare ca el ar fi pierdut o suma de ordinul zecilor de mii de euro și, pe fondul supararii și al consumului de alcool, s-a aruncat…

- Polițiștii din Blaj au organizat o actiune cu efective marite, in municipiul Blaj si pe raza localitatilor rurale arondate. Au fost legitimate 235 de persoane, controlate 211 autovehicule si identificate 3 persoane banuite de savarșirea de infracțiuni. Potrivit IPJ Alba, in perioada 25 – 26 iunie, Politia…

- Presupusul criminal al Esterei, fetița de cinci ani batjocorita și omorata in Baia Mare, a fost prins. Polițiștii au reținut miercuri un tanar de 17 ani care locuia in același bloc cu familia victimei. Cautarile suspectului au durat mai bine de un an. Individul are 17 ani , locuiește in zona Combinatului…

- Politistii din cadrul Serviciului de Ordine Publica au organizat, in perioada 14 mai - 7 iunie, o actiune pentru verificarea salilor si incintelor de exploatare a jocurilor de noroc. Articolul Craiova: Sistemele de alarma ale salilor de jocuri de noroc, verificate de politie apare prima data in GAZETA…

- In aceasta saptamana, politistii Directiei de Ordine Publica ndash; Serviciul Protectia Fondului Forestier si Piscicol si colegi de la inspectoratele de politie judetene Dambovita, Gorj, Hunedoara si Caras Severin au verificat modul in care ocoalele silvice si agentii economici cu obiect de activitate…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Mehedinti, sub coordonarea unui procuror D.I.I.C.O.T., impreuna cu lucratori C.S.O. Craiova si beneficiind de sprijinul de specialitate al Direcției de Operațiuni Speciale, au descoperit intr-o autoutilitara oprita in…

- În intervalul orar 10:30-13:30, 16 aprilie, agenții din cadrul Politiei municipiului Dej în colaborare cu politistii Sectiei 5 Politie Rurala Dej au actionat pentru prevenirea accidentelor rutiere pe raza de competenta teritoriala dar si pentru mentinerea unui climat de siguranta publica.…