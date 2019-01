Stiri pe aceeasi tema

- Carlos Ghosn (64 de ani) a demisionat din funcția de CEO și președinte al Consiliului de Administrație al producatorului de automobile Renault, ca urmare a problemelor cu justiția pe care le are in Japonia, informeaza joi Bloomberg, scrie Mediafax.Decizia a fost luata miercuri 23 ianuarie…

- Presedintele director general al Renault, Carlos Ghosn, a demisionat din functiile detinute la producatorul auto, a anuntat joi ministrul francez de Finante, Bruno Le Maire, intr-un interviu acordat postului Bloomberg Television, la forumul economic mondial de la Davos, transmit DPA si Reuters. 'Carlos…

