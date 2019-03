Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmeria a precizat duminica, intr-un comunicat de presa remis Agerpres, referitor la incidentul care a avut loc in Piata Sfatului din Brasov, ca unul dintre cei doi barbati implicati in altercatie a fost condus la autospeciala 'pentru a fi izolat de ceilalti participanti la manifestare si pentru…

- Secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, a afirmat, duminica, la Brasov, la o intalnire cu oamenii aflati in Piata Sfatului, ca PSD este singurul partid romanesc, care nu este finantat din strainatate si „format din oameni normali”.

- Mai mulți lideri social-democrați, printre care și miniștri, sunt astazi la Brașov, la alegerea conducerii județene a PSD. In timpul discursurilor rostite de liderii partidului in Piața Sfatului, au aparut incidente intre susținatorii PSD și un grup de protestatari.

- Politistii de investigatii criminale din Sebes i-au depistat pe doi tineri, de 26 si 31 de ani, din municipiul Sebes, banuiti de savarsirea unei fapte de lovire reclamata politiei la data de 18 februarie 2019. In sarcina celor doi s-a retinut faptul ca, in seara zilei de 18 februarie, in timp ce se…

- Exercițiu antiterorist de amploare in centrul municipiului Alba Iulia, joi dupa amiaza. Serviciul Roman de Informații, Poliția și Jandarmeria au derulat o operațiune de cautare a unor presupuși teroriști care ar fi amplasat o bomba in apropierea cladirii in care funcționeaza Curtea de Apel, Instituția…

- Politistii gorjeni au emis la sfarsitul saptamanii trecute ordine de protectie impotriva unor barbati care si-au agresat membrii familiei. Astfel, oamenii legii au fost sesizati prin apelul 112 de catre o femeie de 56 de ani, din comuna Danesti, despre ...

- Cinci barbati din Alba s-au ales cu dosare penale pentru violenta in familie, in ultima saptamana. Politistii au emis ordine de protectie provizorii, pentru persoanele amenintate de agresori. Unul dintre ei a fost retinut, dupa ce si-a batut tatal vitreg. Miercuri, 30 ianuarie, politistii Postului…

- Cristian Mihai Dide, protestatarul care intra des în conflict cu Jandarmeria, a amplasat duminica, în Piața Victoriei din Capitala, o pancarta în mijlocul unui morman de zapada, pe care era proiectat un mesaj împotriva primarului Gabriela Firea, relateaza Mediafax. Cristian…