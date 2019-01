Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele ALDE Andrei Gerea s-a declarat, marți, dezamagit de avertismentele lui Guy Verhofstadt, liderul grupului ALDE din Parlamentul European, privind o posibila separare daca partidul lui Calin Popescu Tariceanu accepta amnistia.„Eu personal sunt dezamagit de prestatia dlui Guy…

- Liderii Uniunii Europene au participat joi seara la București, la Ateneul Roman, la ceremonia de deschidere a președinției Consiliului UE, ce va fi exercitata in urmatoarele șase luni de Romania. In cadrul ceremoniei au susținut discursuri președintele Klaus Iohannis, șeful Senatului, Calin Popescu…

- Adversarii sai sunt ministrul croat al Afacerilor externe si Europene Maria Pejcinovic Buric, fostul premier lituanian Andrius Kubilius si deputata greaca Dora Bakoyannis, un fost ministru de Externe.Cele 47 de state membre ale Consiliului Europei au putut sa propuna pana la miezul noptii…

- Romania a preluat oficial, joi seara, președinția Consiliului Uniunii Europene. Au rostit discursuri Klaus Iohannis, Calin Popescu Tariceanu, Florin Iordache, Antonio Tajani, Donald Tusk, Jean Claude Juncker și Viorica Dancila.

- Apoi, fostul premier a mers la ceremonia de marcare a preluarii Presedintiei Consiliului Uniunii Europene de catre Romania. ”Ca fost comisar european și fost premier... sa te pretezi, intr-o asemenea seara, la așa ceva... mi se pare un gest vecin cu patologicul. Sa te duci in strada, la protest,…

- ”Este o mare rușine din partea opoziției ca nu ințelege ca preluarea oficiala a Președinției UE este un moment de demnitate naționala colectiva. Poți fi clovn in restul timpului, dar sa iți pui costumul de clovn in momente cheie pentru țara, e descalificant, fiindca nu e vorba de tine, ci de Romania.…

- Ceremonia oficiala de inaugurare a Presedintiei romane la Consiliul UE a inceput joi seara, la Ateneu, in prezenta presedintelui Klaus Iohannis si a premierului Viorica Dancila, precum si a oficialilor europeni.La evenimentul de la Ateneul Roman vor sustine discursuri presedintele Klaus Iohannis,…

- Partidul National Liberal a ''jucat'' in acest an tot in Opozitie, pozitie din care a depus doua motiuni de cenzura impotriva Guvernului Dancila si 17 motiuni simple - toate respinse de Parlament. In lupta cu Puterea, una dintre cele mai importante victorii ale PNL in 2018…