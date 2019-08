Stiri pe aceeasi tema

- Adolescentul de 15 ani se ascundea dupa ce relatia lui cu fata de 14 ani i-a provocat acesteia o sangerare violenta. Copila a provocat o puternica reactie emotionala trecatorilor, duminica seara, dupa ce a fost vazuta, plina de sange de la brau in jos, pe un important bulevard din Galati.

- Adolescenta din Galati, filmata plina de sange in timp ce astepta ca cineva sa o ajute, are o poveste extrem de trista. In acest weekend fata ar fi fost violata si, in soc fiind, a ramas blocata pe strada, nestiind ce sa mai faca.

- Carosabilul din zona sensului giratoriu de la intrarea in Galati dinspre DN25 si DN2B a ramas neted mai putin de o luna de la finalizarea modernizarii zonei. Explicatia muncitorilor care au spart asfaltul este ca nu s-a stiu ca teava de sub strada are probleme.

- Tinerii, de 18 si 19 ani, au fost retinuti pentru 24 de ore si urmeaza sa fie propusi sambata pentru arestare preventiva sub acuzatia de omor. Cei doi elevi nu il cunosteau pe barbatul de 41 de ani pe care l-au ucis, agresiunea survenind in urma unui conflict spontan.