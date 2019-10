Stiri pe aceeasi tema

- Matteo Renzi, fost presedinte al consiliului italian si figura a Partidului Democrat (PD, centru stânga), are ambitia de a o rupe cu familia sa politica pentru a crea un nou partid centrist, o initiativa care poate produce tulburare la mai putin de o saptamâna de la crearea noii coalitii…

- Noul guvern de coalitie din Italia, care l-a exclus de la putere pe Matteo Salvini, liderul Ligii (extrema dreapta), nu este popular printre alegatori, indica un sondaj de opinie publicat sambata de cotidianul Corriere della Sera, preluat de dpa. Potrivit anchetei realizate de institutul Ipsos, 52%…

- Vasul intrase ilegal in apele teritoriale italiene, dar a primit in cele din urma permisiunea politiei de frontiera italiene de a acosta.Garda Financiara, care are atributii de patrulare a apelor teritoriale ale Italiei, a comunicat, potrivit Seegezwitscher, ca nava poate intra in port,…

- Giuseppe Conte, ales joi pentru a incerca sa formeze un executiv, va avea intrevederi timp de doua zile si ar urma sa-i prezinte pana marti sau miercuri componenta guvernului presedintelui Italiei, Sergio Mattarella, inainte de a depune juramantul.In afara de repartizarea portofoliilor…

- ''Pe 19 octombrie, ma gandesc la o mare zi a mandriei italiene'', a spus Salvini intr-un mesaj video postat pe retelele de socializare online.Matteo Salvini, ministru de interne inca in functie, a promis o revenire a partidului sau in prim-planul arenei politice ''mai hotarat ca niciodata'',…

- Italia merita sa aiba lideri care se ridica la importanta functiei, a apreciat joi presedintele francez Emmanuel Macron, care l-a descris pe liderul Miscarii 5 Stele (M5S), Luigi Di Maio, drept 'marele pierzator' al recentei demisii a guvernului condus de Giuseppe Conte, transmite Reuters potrivit…

- Senatul italian (o majoritate formata din Miscarea 5 Stele, Partidul Democrat, formatiunea Liberi e Uguali și Autonomii) a votat miercuri calendarul urmatoarelor etape ale crizei guvernamentale, iar solicitarea facuta de Lega, Forza Italia și Fratelli d'Italia de a se vota imediat pentru motiunea…

- Partidul de guvernamant al Italiei, Liga, a depus o motiune de cenzura impotriva prim-ministrului, vineri, liderul formatiunii Matteo Salvini sperand ca aceasta miscare sa declanseze alegeri anticipate si sa ajunga noul lider al natiunii, potrivit Reuters.