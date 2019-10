Italia: Poliţia a găsit 2,5 kilograme de explozibil într-o ascunzătoare în Calabria Politia italiana a anuntat miercuri ca au fost descoperite 2,5 kilograme de explozibil, un kilogram de cocaina si numeroase arme de foc intr-o presupusa ascunzatoare a mafiei calabreze, relateaza AFP. Ascunzatoarea a fost descoperita de un caine politist in cursul unei perchezitii in orasul Reggio Calabria (sud), cunoscut ca fief al mafiei calabreze 'Ndrangheta, a precizat politia intr-un comunicat. Peste 2,5 kilograme de gelatina exploziva, un detonator si un fitil erau ascunse intr-un garaj, sub niste gramezi de haine. Potrivit politiei, materialele gasite ar fi putut servi la fabricarea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

