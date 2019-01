Stiri pe aceeasi tema

- Principalul partid de guvernamant din Italia, Miscarea 5 Stele (M5S), a emis luni un nou apel pentru inchiderea sediului Parlamentului European din Strasbourg, numindu-l 'o risipa de bani'. Parlamentul European are trei sedii: la Bruxelles, Luxemburg si Strasbourg. Parlamentarii europeni calatoresc…

- El a sugerat chiar o ''axa'' politica cu Germania, desi anterior Liga a acuzat mereu aceasta tara ca dicteaza in zona euro doar in folosul Berlinului in timp ce condamna Italia la declin economic prin masurile de austeritate. ''Axa franco-germana isi arata limitele. Voi face totul pentru a crea o…

- Politica fiscala riscanta a guvernului populist italian forteaza UE sa ia masuri, care insa nu sunt luate in serios la Roma. Cat timp poate ignora Italia solicitarile europene? "Ne scriu scrisori la fiecare 15 minute. Sunt numai niste birocrati", spunea recent intr-un show de televiziune,…

- Guvernul de la Roma nu a dat pana acum niciun semnal ca va modifica bugetul, care prevede pentru anul viitor un deficit de 2,4% din PIB, fata de 0,8% cat se angajase executivul precedent. ‘Singura cale sa respectam regulile europene este sa adoptam un buget sinucigas care ne-ar duce la recesiune’,…

- Guvernul populist italian se pregateste de escaladarea disputei cu Comisia Europeana, fiind de asteptat sa refuze modificarea proiectului sau de buget pentru anul 2019, care incalca regulile fiscale europene, transmite dpa, preluata de Agerpres. Guvernul de la Roma nu a dat până acum niciun…

- 'Pentru ca suntem politicosi, deschidem scrisorelele de la Bruxelles, le citim, le raspundem. Apoi ei ne scriu din nou si le raspundem, dar nu schimbam o virgula in buget', a spus Salvini, citat de agentia ANSA.'Daca Bruxelles-ul sau unii mari profesori doresc o Italie cu o crestere (economica)…

- Guvernul italian are la dispozitie trei saptamani pentru a prezenta un nou proiect de buget, in caz contrar urmand sa fie demarata procedura pentru deficit excesiv. Vicepremierul italian, Luigi Di Maio, a cerut Comisiei Europene intr-un mesaj pe Facebook sa manifeste respect fata de italieni…

- Decizia Comisiei Europene de a respinge proiectul de buget al Italiei pentru anul 2019 'nu schimba nimic', a asigurat marti vicepremierul italian Matteo Salvini, intr-o declaratie data la Bucuresti in fata jurnalistilor italieni, transmite AFP. 'Aceasta nu schimba nimic, sa o stiu bine acesti domni…