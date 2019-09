ISU Constanta: Cautarile persoanei disparute in mare, in Vama Veche, s-au reluat

Stiri pe aceeasi tema

- Iata ca vara s a sfarsit, cel putin din punct de vedere calendaristic. In Marea Neagra, pe litoralul romanesc, s au inecat 16 persoane de la inceputul sezonului estival 1 mai pana la data de 1 septembrie inclusiv , potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea". Valurile puternice si…

- Un pompier constantean, plt. adj. sef Gheorghe Romascanu, a devenit triplu campion mondial la atletism, cu ocazia Campionatelor Mondiale ale Politistilor si Pompierilor, competitie ce s a desfasurat in orasul Chengdu din China.Reprezentant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al…

- Pe durata sezonului estival, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta efectueaza activitati specifice in vederea verificarii unitatilor de turism, restaurante, cluburi si alte obiective. Astfel, in perioada 12 18 august, in statiunile turistice de pe…

- In urma cu putin timp, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" din judetul Constanta a anuntat ca s au reluat cautarile, in aceasta dimineata, pentru persoana disparuta in Marea Neagra, in dreptul localitatii Olimp. ...

- In urma cu cateva momente, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" din judetul Constanta a transmis ca persoana disparuta in Dunare in urma cu trei zile, in dreptul orasului Harsova, zona Santierului Naval a iesit la suprafata. Barbatul, in varsta de 43 de ani,…

- Scafandri ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea" cauta o persoana care ar fi disparut miercuri in mare, la Tuzla, iar in statiunea Olimp au fost reluate cautarile unui turist de 25 de...

- In urma cu putin timp, un incendiu a izbucnit in municipiul Constanta, conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea".Din primele informatii, arde vegetatia uscata de pe strada Varful cu Dor. ...

- Pe durata sezonului estival, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta efectueaza activitati specifice in vederea verificarii unitatilor de turism, restaurante, cluburi si alte obiective.Astfel, in perioada 25 30 iunie a.c., in statiunile turistice de…