Istoricul Neagu Djuvara, inmormantat cu onoruri militare

- Neagu Djuvara a fost inmormantat, duminica, cu onoruri militare, la Cimitirul Bellu din Capitala, zeci de oameni venind sa-si ia ramas bun de la istoric. Intelectuali si personalitati importante au fost alaturi de marele istoric pe ultimul drum: Andrei Plesu, Horia-Roman Patapievici, Gabriel Liiceanu,…

- Istoricul Neagu Djuvara a încetat din viata, la 101 ani. Acesta suferea de pneumonie. În urma cu o luna, a fost internat la Spitalul Victor Babes, dupa ce s-a simtit rau, au declarat pentru Realitatea Tv, surse apropiate familiei.

- Moldoveanul Vitalie Zara, observatorul OSCE in estul Ucrainei, care a murit saptamana trecuta intr-un accident rutier, a fost petrecut astazi pe ultimul drum. Colonelul a fost inmormantat in satul Budai din raionul Telenesti cu onoruri militare.

- La implinirea a 168 de ani de la nasterea poetului național Mihai Eminescu, luni, 15 ianuarie 2018, va fi oficiata o slujba de pomenire la Cimitirul Bellu din Bucuresti.Incepand de la orele 08.00, in capela Cimitirului Bellu va fi oficiata Sfanta Liturghie de un sobor de preoti care slujesc…

- Au trecut trei ani de la moartea amiralului r ing. Ilie Stefan. Acesta s a stins din viata la varsta de 86 de ani pe 22 decembrie 2014 si a fost inmormantat cu onoruri militare in Cimitirul Central Constanta. Peste o suta de persoane au participat la funeralii. Nascut la 1 septembrie 1928, in comuna…

- Decesul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, pe 19 martie 1965, a venit ca un șoc pentru Romania. Liderul comunist se afla la apogeul puterii sale și beneficia de popularitate in randul romanilor pentru liberalizarea societații și indepartarea in politica externa de Uniunea Sovietica. Dej a fost inmormantat…

- Momente grele pentru Familia Regala, la momentul marii despartiri de Regele Mihai. Cu putine minute dupa ora 19, cortegiul funerar a ajuns in curtea Manastirii Curtea de Arges. Coroana si sicriul Regelui Mihai au fost coborate din masinile mortuare, fiind purtate de militari pana in incinta in care…

- Este o zi foarte trista pentru Familia Regala si in acelasi timp pentru Romania – ziua in care fostul suveran va fi condus pe ultimul drum. Dupa ce s-a savarsit un scurt serviciu religios, in Sala Tronului din Palatul Regal, sicriul cu trupul Regelui Mihai a fost asezat pe un catafalc, in Piata Palatului…

- Trupul neinsuflețit al Regele Mihai a fost adus miercuri in tara. Sicriul a ajuns cu o aeronava militara pe Aeroportul Otopeni, la ora 11.00, unde a fost așteptat de familia regala și de oficiali ai statului roman. Au fost intonate Imnul de stat al Romaniei și Imnul Regal. Fostul suveran roman a fost…

- Ultimul rege al Romaniei isi va dormi somnul de veci in Necropola Regala de la Catedrala Arhiepiscopala din Curtea de Arges. Se va odihni langa Regina Ana, cea care i-a stat alaturi mai bine de 70 de ani.

- Potrivit unor surse participante la intalnirea cu ambasadorii statelor membre UE acreditati la Bucuresti, la aflarea vestii, Klaus Iohannis i-a rugat pe ambasadori sa tina un moment de reculegere. La finalul acestei intalniri, șeful statului a scris urmatorul mesaș pe pagina sa de facebook:…

- Familia Regala a confirmat oficial trecerea la cele veșnice a Majestații Sale Regele Mihai I și a anunțat ca programul oficial al funeraliilor urmeaza sa fie comunicat in curand. Conform comunicatului Casei Regale, Majestatea Sa Regele Mihai I a incetat din viața, azi, 5 decembrie, la ora 13, ora Romaniei,…

- Colegii, cunoscutii si oamenii care au apreciat-o si aplaudat-o la teatru, in zecile de ani in care a urcat pe scena Revistei, au petrecut-o pe ultimul drum, miercuri, pe Cristina Stamate. Sicriul artistei fusese depus, pana in aceasta dimineata, la Teatrul de Revista, pentru ca toti cei care au dorit…

- Durere mare la Viseu de Jos, localitatea de domiciliu al politistului de frontiera care si-a pierdut viata sambata dimineata intr-un tragic accident rutier produs pe drumul national 18. Peste 200 de colegi ai politistului de frontiera din toate subunitatile si peste o mie de localnici si prieteni au…

- Actrița Stela Popescu, decedata acum cateva zile din cauza unui accident vascular cerebral sever, a fost condusa pe ultimul drum, duminica, de sute de persoane și inmormantata cu onoruri militare la Cimitirul Cernica, alaturi de soțul sau, Puiu Mihai Maximilian....

- Sute de oameni au condus-o pe ultimul drum pe Stela Popescu. Cei mai multi au venit in curtea Manastirii Cernica si au asteptat in liniste pana s-a incheiat slujba funerara. Au fost multi oameni care au facut acelasi lucru la cimitir. Actrita care a pierit fulgerator, cu mai putin de o luna inainte…

- Fostul nas al mafiei siciliene, Salvatore Riina, care a decedat saptamana trecuta, a fost dus pe ultimul drum ieri, in Sicilia natala, in prezenta familiei. Riina a fost inmormantat in cavoul familiei din micul cimitir din Corleone, la 60 km sud de Palermo. Sotia lui Riina si trei din cei patru copii…

- Marius Nae, capitanul de jandarmi care si a pierdut viata in teribilul accident produs miercuri, in localitatea Valu lui Traian, a fost inmormantat astazi, la cimitirul "Sfantul Ilie" din Fetesti, judetul Ialomita, orasul natal al jandarmului.La procesiunea funerara au participat zeci de localnici,…

- Polițistul Andrei Gottwald a fost condus pe ultimul drum, marți, 14 noiembrie, mașina cu trupul sau neinsuflețit fiind urmata de un cortegiu impresionant format din membrii familiei și apropiați. Printre mulțimea de persoane s-au aflat și foarte mulți colegi de ai sai din poliție. La slujba de inmormantare…