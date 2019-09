Israel: Netanyahu cere formarea unui "guvern sionist puternic"

Stiri pe aceeasi tema

- "In urmatoarele zile, vom demara negocieri in vederea alcatuirii unui guvern sionist puternic", a declarat Benjamin Netanyahu, intr-un discurs in plina noapte la Tel Aviv. "Vom negocia cu cel mai mare numar de parteneri pentru a evita formarea unui guvern antisionist periculos (...) Nu va…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a pledat miercuri pentru formarea unui"guvern sionist puternic" dupa alegerile legislative anticipate care il plaseaza aproape la egalitate cu rivalul sau Benny Gantz, potrivit sondajelor realizate la iesirea de la urne, noteaza AFP. "In urmatoarele…

- Benny Gantz, principalul rival al lui Benjamin Netanyahu la legislativele israeliene, a lansat un apel miercuri dimineata la formarea unui guvern de uniune nationala, in timp ce sondajele realizate la iesirea de la urme plaseaza partidul sau aproape la egalitate cu Likud, al prim-ministrului Benjamin…

- Fostul ministru israelian Avigdor Lieberman, liderul unui partid considerat cheie pentru formarea viitorului guvern, a lansat un apel marti seara la formarea unui guvern de "uniune nationala" integrand formatiunile Likud, condusa de Benjamin Netanyahu, si Kahol Lavan (Albastru si Alb) a fostului…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a exprimat, într-o conversație telefonica avuta cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, susținerea SUA fața de dreptul Israelului de a se apara în fața amenințarii venite din partea Iranului, a informat duminica Departamentul de Stat, scrie Mediafax,…

- Vizita lui Netanyahu la Kiev survine la mai putin de o luna inainte de o noua candidatura a sa pentru functia de premier al Israelului, iar alegatorii israelieni cu legaturi in aceasta fosta republica sovietica reprezinta un factor important in alegeri."Avem sute de mii de cetateni israelieni…

- In incercarea de a demonstra superioritatea lui Benjamin Netanyahu fața de oponenții sai, premierul Israelului apare in postere dand mana cu Putin, Trump și Narendra Modi (premierul Indiei).

- Consilierii pentru securitate nationala din Israel, SUA si Rusia incep luni o reuniune de doua zile la Ierusalim, in cadrul careia vor fi dezbatute subiecte privind situatia de securitate din Orientul Mijlociu si in special Iranul, un adversar inversunat atat al Israelului cat si al SUA, transmite dpa.…