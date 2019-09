Ironia sorții: Business Park Bistrița încearcă să iasă din „gaură” anulând executările silite ale Primăriei Bistrița Deși pare greu de crezut, Business Park Bistrița incearca sa iși revina solicitand in instanța anularea datoriilor fiscale impuse de instituție. De ce este aceasta situație ciudata? Tocmai pentru ca Primaria Bistrița este creatoarea acestui proiect, care inca nu și-a dovedit utilitatea și succesul. Business Park Bistrița Sud SRL se afla intr-o situație nu tocmai roz, deja de cațiva ani buni. In ultimii doi ani a ieșit cu pierderi, ajungand chiar sa fie executat silit de catre Primaria Bistrița, care este tocmai acționarul unic. Aceasta acțiune a municipalitații a dus la micșorarea capitalului… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

