Iritată de afirmaţiile preşedintelui ceh, Kosovo boicotează un summit de la Praga Delegatii guvernamentale din mai multe tari din Balcanii occidentali urmeaza sa se intalneasca joi, la Praga, cu prim-ministrii ceh, ungar, polonez si slovac.



"Kosovo a trimis astazi o notificare pentru a prezenta scuze pentru absenta sa", dupa ce initial si-a confirmat participarea, a declarat pentru AFP Jana Adamcova, purtatoarea de cuvant a guvernului ceh.



Marti, presedintele ceh Milos Zeman a declarat ca apreciaza Serbia si nu Kosovo, in cursul unei vizite la Belgrad, care refuza sa recunoasca independenta Kosovo.



Miercuri, Zeman a precizat ca va intreba guvernului



