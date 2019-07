Stiri pe aceeasi tema

- Ernest, gazda show-urilor „In cautarea adevarului" și "Ochii din Umbra", a avut doua saptamani de vacanța de vis in Antalya, insorita Turcie, alaturi de soție și fiul sau, Alexandru. Familist convins, Ernest si-a dorit sa se relaxeze, sa-și incarce bateriile, dar mai ales sa petreaca fiecare ora din…

- Ramane Iulia Albu fara vacanța de vara? Vedeta nu știe inca unde va merge in concediu astfel incat a ramas pe ultima suta de metri cu planurile pentru vacanța. Domnița de Alba știe doar ca nu se va expune la soare și va sta la plaja aproape hellip;imbracata!

- Betty și Catalin Vișanescu se bucura de o vacanța de cinci stele, departe de Romania. Așa cum v-am anunțat zilele trecute, fiica lui Florin Salam și soțul ei au plecat in Turcia, intr-una dintre cele mai scumpe stațiuni, Antalya.

- Gabriela Cristea si Tavi Clonda au plecat in prima vacanta alaturi de cele doua fetite ale lor, dar asta nu inseamna ca nu au profitat de ocazie sa petreaca timp ca doi indragostiti la inceput de drum.

- Gabriela Cristea si Tavi Clonda au plecat alaturi de fetitele lor intr-o vacanta de vis, in Turcia. Astazi, Tavi Clonda a postat o fotografie emoționanta cu fiica lui cea mare, Victoria, in care se vede cat de bine se simt cei doi!

- Anca Serea și soțul ei se afla in vacanța la Belek , Turcia, unde profita din plin de soare și de zile relaxante. Vedeta se afla in cea de-a 31-a saptamana de sarcina și așteapta cu nerabdare momentul in care va deveni mama pentru a șasea oara. Pana atunci, aceasta ține legatura cu viitoarele mamici,…

- De cand a devenit mama a doua oara, Gabi Cristea e o prezența rara la evenimente mondene. A facut excepție insa la petrecerea de saptamana trecuta a revistei Viva!, unde ne-a povestit și cum de-a reușit sa fuga cateva ore de acasa: i-au venit ajutoare de nadejde, care le-au preluat pe Victoria și pe…