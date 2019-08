Iranul nu-si va negocia programul de rachete balistice si vrea sa exporte mai mult petrol Iranul nu va negocia programul sau de rachete balistice si vrea sa exporte cel putin 700.000 de barili de petrol pe zi, ideal 1,5 milioane de barili pe zi, daca Occidentul intentioneaza sa salveze acordul nuclear convenit in 2015, au declarat duminica doi oficiali si un diplomat iranieni, transmite Reuters.



"Ca un gest de bunavointa si un pas catre crearea de spatiu pentru negocieri, am raspuns propunerii franceze. Dorim sa exportam 700.000 de barili de petrol pe zi si sa fim platiti in numerar...si asta doar pentru inceput. Ar trebui sa ajungem la 1,5 milioane de barili pe zi", a spus…

Sursa articol si foto: business24.ro

